澎科大壯漢釀出桃紅粉嫩仙人掌啤酒 自釀大賽放異彩

澎科大四名壯漢學子，釀出仙人掌啤酒創造佳績。（澎科大提供）

2025/03/04 12:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年高雄科技大學第一次舉辦「啤酒最大盃自釀大賽」，國立澎湖科技大學觀光休閒系由教授白如玲領軍參加，以澎湖特色仙人掌酒，拿下台灣本土農產添加實驗組第3名的成績，替澎湖科大在新春開學之際開出好的兆頭。

此次大賽計有來自台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，雲林，澎湖，超過8個縣市，將近40支自釀啤酒參賽，產業端有品牌釀酒大廠，資深專業釀酒師，大品牌生技公司，大學端有觀光休閒系、生物科技學系，食品科學系，養殖學系，資深專業高手雲集的競賽中，澎湖科大觀光休閒系的仙人掌精釀啤酒，還能殺出重圍摘下第3名成績，也算是大大的肯定。

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參加釀酒分享會有個難能可貴的重點是，讓選手有切磋與學習的機會，讓釀酒新血可以持續活絡產業，其實分享會最吸引人的是不吝賜教，相互指教的技術分享，也是墊高釀酒者各自的挑戰技能的機會，真的值得參加，比起在實驗室閉門造車、孤芳自賞，來得更容易有所謂的互相激勵與視野的開拓。

白如玲教授表示，仙人掌啤酒的酒精濃度是4.73%，啤酒色澤因為採用仙人掌的關係，呈現桃紅色與粉嫩的色澤，非常討喜，分享會現場的觀眾皆讚嘆不已，鼓掌叫好；甚至有人也想挑戰釀製仙人掌啤酒；紛紛打聽如何可以買到仙人掌果與海菜鹽，也替澎湖做了一次很好的行銷。國立澎湖科技大學強調跨領域學習，是台灣與澎湖青年學子的首選，也是澎湖與臺灣廠商研發技術移轉與提升、產學合作的好夥伴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

粉嫩仙人掌啤酒，以澎湖在地仙人掌釀製而成。（澎科大提供）

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