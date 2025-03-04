來新生活促進會三芝馨窩據點 銀髮族動起來

新北市三芝馨窩據點的長輩在老師的指導下，跳飄扇舞。（記者翁聿煌攝）

2025/03/04 11:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕「甜蜜蜜，你笑得甜甜蜜，好像花兒開在春風裡……」今年97歲的陳笑，在新北市三芝馨窩社區照顧關懷據點跟著指導老師林秀娟一起舞動飄扇舞，不僅舞蹈，還有曼丁鼓舞和吹奏卡祖笛，卡祖笛是源自非洲一種樂器，吹奏時不僅可訓練肺活量，還能帶動口腔和舌頭，讓舌頭更靈巧，口腔也宛如做了體操。

馨窩社區照顧關懷據點是新生活促進會創辦人羅素如，向新北市社會局申請設立的據點，每週一至週五上、下午共開設10個時段，供在地長輩健康促進、學習各項才藝，中午則由促進會開辦的珍媽工坊，提供豐富營養的蔬食便當一起共餐。

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羅素如表示，陳笑生於日治時代，受過日式教育，她是三芝知名的「接產婆」，在當年婦產醫科尚待發展之際，陳笑忙著為庄內孕婦接生，老一輩的長者開玩笑說，以前三芝大概有一半孩子都是她接生的。

陳笑退休後獨居，每週一至週五會到據點來參加各式活動，除了唱歌跳舞，也會學習彩繪，她繪了一幅桶麵，還用日文寫上「拉麵」二字，疫情嚴峻2年期間，據點依規定無法開放，以避免群聚感染，陳笑悶了2年沒有談心的對象，差點不會說話，據點重新開放後，陳笑迫不及待天天報到。

另一位曾任台電材料管理處長的吳水龍，在1952年曾奉派籌備核一廠，退休後也參加馨窩據點的活動，羅素如表示，據點內還有退休的醫師、老師等，可謂臥虎藏龍、人才濟濟，大家在據點內活動、共餐，延緩失智失能，交換人生經驗，享受晚美人生。

新北市三芝馨窩據點的長輩在活動後 中午開心共餐。（記者翁聿煌攝）

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