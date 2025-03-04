春雷響！雙北清晨大範圍冰雹 氣象署估今晚還有強對流

未來一週氣溫變化。（圖由中央氣象署提供）

2025/03/04 11:19

〔記者林志怡／台北報導〕昨晚至今日清晨北台灣春雷響不停，雙北地區還有大範圍的冰雹發生。中央氣象署說，北台灣今晚至明晨還有機會出現類似的強烈降雨，且氣溫也會在雨後明顯下滑，下半週則受到大陸冷氣團影響，白天氣溫將剩不到20度，中南部地區白天氣溫也將下滑至24度左右，各地週日後才會稍微回暖。

中央氣象署預報員官欣平指出，昨晚至今日清晨期間，北台灣各地陸續響起春雷，並有大雨和強風發生，且雙北地區有多區域出現冰雹。

請繼續往下閱讀...

官欣平解釋，鋒面前緣因大氣上冷下暖的結構，容易產生對流，若密集對流組成有系統的結構時，就會成為「颮線」，帶來劇烈降雨，對流中的小冰塊在強力的上升氣流支撐下，無法馬上落地、融化，在高空反覆凝結、長大的過程，就可能在達到一定重量後才以冰塊的方式落地，成為冰雹。

此外，官欣平指出，引起昨日大雨的對流已經移動到台灣東方海面，今日白天期間北台灣雨勢稍有趨緩，僅北部山區、宜花地區仍有些許降雨，但因華中、華南一帶還有明顯地對流建立中，今晚至明日清晨通過台灣期間，可能又會帶來一波較劇烈的雨勢與雷電現象，不過不一定有冰雹發生。

官欣平說，北台灣的劇烈降雨將持續至週三，期間持續有大雨、雷電、冰雹發生機率，此後雖然與繼續下，但雨勢漸趨緩和，並在華南水氣影響下，轉為一波一波陰雨的天氣，但受到鋒面後的大陸冷氣團影響，週四至週六感覺像是回到冬天，白天氣溫將不到20度，且夜間清晨可能有12至14度低溫。

另，官欣平表示，受到大陸冷氣團期間，中南部白天氣溫也將下降至24度左右，但週末起就會逐漸轉乾，恢復多雲到晴的好天氣，僅迎風面北部、東半部、大台北、基隆北海岸地區仍有雨；週日白天起，因冷氣團減弱，各地氣溫將逐漸回升，且降雨區域縮小至基隆北海岸、東半部地區。

未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法