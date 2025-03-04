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    攜手萊爾富與聯邦銀推綠色行動 一卡通︰綠點最高10倍送

    一卡通攜手萊爾富及聯邦銀行啟動綠色循環經濟，綠色商品一卡通綠點最高送10倍。（圖由一卡通提供）

    一卡通攜手萊爾富及聯邦銀行啟動綠色循環經濟，綠色商品一卡通綠點最高送10倍。（圖由一卡通提供）

    2025/03/04 11:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕「一卡通綠點」回饋範疇再擴大。今宣布與萊爾富及聯邦銀行攜手鼓勵綠色消費，只要於萊爾富購買指定綠色商品、惜福食堂及自帶環保杯使用一卡通記名卡或iPASS MONEY付款，即享一卡通綠點5倍送，用聯邦銀行信用卡一卡通票證功能支付，可回饋綠點10倍送，邀民眾支持綠色行動賺回饋。

    一卡通說明，「一卡通綠點」回饋功能就是啟動綠色金融服務、推動綠色循環經濟的重要一環，一卡通綠點累點及折抵範圍主要適用於交通搭乘，及今年納入的「生活繳費」項目，現在與民眾好鄰居的超商攜手，擴及至綠色商品消費累點，將讓推廣綠色金融服務及綠色循環經濟再往前推進一大步。

    為鼓勵民眾多支持對環境友善的商品及行動，自今年3月5日至5月27日活動期間，民眾於全台萊爾富實體門市使用已記名之一卡通儲值卡（含銀行聯名一卡通）或iPASS MONEY（含iPASS MONEY APP TWQR付款），消費指定綠色商品、惜福食堂商品和購買Hi cafe’全系列商品咖啡（排除來送禮及整買零取）使用環保杯，每筆交易即享一卡通綠點5倍送（每筆贈0.5點，含原贈送0.1點），累點回饋無上限。

    此外，若使用聯邦銀行信用卡一卡通票證功能付款，可直接享10倍送回饋，等於每一筆就可累積1點。

    一卡通綠點1點相當於1元，可直接折抵交通搭乘或生活繳費交易，兌換成iPASS MONEY儲值金，再進行消費付款，持續鼓勵民眾綠色行動，形成善循環；一卡通也提醒欲累點換回饋的民眾，要記得先下載一卡通iPASS MONEY APP同意加入一卡通綠點回饋後，方可開始累積及折抵。

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