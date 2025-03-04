急診爆滿朝提高護理同仁加給努力 邱泰源：加重調整重症護理費

行政院長卓榮泰4日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，衛福部長邱泰源列席備詢。（記者廖振輝攝）

2025/03/04 11:25

〔記者林哲遠／台北報導〕近來急診壅塞及醫護人力短缺狀況引發社會關注，衛福部長邱泰源今日表示，鼓勵護理師留任職場至關重要，衛福部會從待遇調整、加給、列班來做努力，近期也會針對急重症護理費加重調整。此外，針對護理師跨科支援負擔過大，他強調，希望醫院在勞動契約上要說明清楚，有時候需要調整工作，但也絕對要依照其專業跟工作性質，做好溝通協調，而非強迫。

邱泰源上午赴立院備詢前受訪時表示，首先鼓勵護理師留在職場是最重要的，這個月以來，一項一項的努力，在各層級的三班護病比從三成到六成，包含區域醫院也有達到，最重要的是如何讓更多護理同仁留任，從待遇調整、加給、列班來做努力，最近也會針對急重症護理費加重調整。

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邱泰源續指，就看各醫院薪資，目前看起來中位數都有達到5、6萬以上，在各級醫院三班護病比都有長足進步。而留任護理同仁是最重要的，去年12月跟前年同期比較，護理人員也多留下3900多位，衛福部會用各種方式，改善護理職場，讓更多同仁留在護理界一起照顧病人。

針對跨科支援負擔太大，傳出護理師醞釀罷工？邱泰源說，跨科支援得確會造成護理人員壓力，希望醫院在勞動契約上要說明清楚，院內如何調配，相信醫院的院長都很有智慧，也不太可能亂調，請大家放心；有時候需要調整工作，但也絕對要依照其專業跟工作性質，做好溝通協調，而非強迫。

此外，男護理師服替代役是否能擴大到私立醫院？邱泰源回應，護理師兵役社區服務，不是一個單位可以解決的，這國防部的權責，衛福部會陸續跟相關部門討論可行性。

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