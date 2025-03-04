宜蘭春雷大響下冰雹 放晴後超美雙彩虹現蹤

宜蘭礁溪四城一早「雙彩虹」高掛天空，民眾紛紛拍下超美晨間美景分享。（記者王峻祺攝）

2025/03/04 11:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受鋒面接近影響，宜蘭今天凌晨春雷大響，其中礁溪地區在清晨時分，除了雷聲轟隆作響外，雷雨中還夾帶冰雹，從米粒大小到比彈珠大皆有，讓民眾嘖嘖稱奇，不少人一早還看到「雙彩虹」高掛天空，紛紛拍下超美晨間美景分享。

宜蘭礁溪今天凌晨雷雨不斷，隨後許多民眾被冰雹擊打屋頂的聲音吵醒，開窗查看才發現是難得一見的冰雹，持續約3分鐘之久，有人回憶上一次看見冰雹已是數十年前，那時候還只是名小孩，印象非常深刻。

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一早宜蘭天空逐漸放晴，礁溪四城也出現「雙彩虹」高掛天空，讓民眾直呼超美，經歷一夜春雷、雷雨及冰雹後，又看見可遇不可求的雙彩虹，吸引大家狂拍美景分享，但也透露真是好怪的天氣，令人難忘。

中央氣象署宜蘭氣象站解釋，受鋒面影響產生對流，伴隨打雷、強陣風及閃電後降下冰雹，冰雹形成主要為氣團上升挾帶水氣遇冷凝結成小冰晶，但在下降過程沒有融化成雨，就會造成冰晶墜落。

雙彩虹現象則是當大氣中有水滴，太陽光線被水滴折射，陽光經水滴折射、反射後再折射，便形成彩虹。若光線在水滴內2次反射，便會產生第2道彩虹，又稱「霓」。每道彩虹中的7色為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，霓則與虹相反，為內紅外紫。

宜蘭礁溪下冰雹後，一早天空放晴，四城也出現「雙彩虹」高掛天空，讓民眾直呼超美。（記者王峻祺攝）

宜蘭礁溪清晨時分，除了雷聲轟隆作響外，雷雨中還夾帶冰雹，從米粒大小到比彈珠大皆有，讓民眾嘖嘖稱奇。（圖由許錫奎提供）

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