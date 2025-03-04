砰砰砰砰！基隆議員施偉政：下冰雹「不是阿共打來」

北北基今天凌晨多處降下冰雹，叮叮咚咚的聲響驚醒不少民眾。（讀者提供）

2025/03/04 11:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕北北基地區今天凌晨大雷雨，基隆、汐止一帶不少居民半夜驚聞屋頂砰砰作響被吵醒，以為是落石砸下來，基隆市議員施偉政貼文半開玩笑說「下冰雹，不是阿共打來」；各社群上也有多人貼出冰雹的照片、影片，證實聽到的真的是冰雹落下的聲音。

中央氣象署針對北部多個縣市發布大雨特報，鋒面接近，易有短延時強降雨，臉書粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」也提醒大台北要留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹。

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施偉政說，鋒面通過北北基，今天凌晨基隆市、新北市汐止、台北市都罕見地下了冰雹，基隆「有喜市」社區有居民反映「以為被丟石頭」，其實這是「下冰雹，不是阿共打來」，呼籲民眾別緊張。

「凌晨被大大小小的冰雹吵醒！」很多民眾在社群貼出下冰雹影片，基隆安樂、中山、仁愛區凌晨起都不斷下大雷雨，崁仔頂民眾貼文有下冰雹，民眾說，春雷響了，下冰雹了，很多人被吵到睡不著，屋頂砰砰響，一夜好不平靜，不過時間很短，一下子就沒有了。

中央氣象署基隆氣象站主任白意詩表示，基隆氣象站沒有夜間人工觀測，相關的氣象資訊還在蒐集中。

基隆市議員在社區貼文是下冰雹不是阿共打來，提醒民眾注意安全。（擷取自施偉政臉書）

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