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    竹北市27處公有停車場完成E化 另7處公所再想方法

    新竹縣竹北市公所管轄的27座停車場最近完成E化。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市公所管轄的27座停車場最近完成E化。（記者黃美珠攝）

    2025/03/04 11:02

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所表示，全竹北34處公有停車場，已經有27處完成了E化，都採智慧車牌辨識系統外，也都新增多元支付的服務，讓竹北市內的停車更為便利和順暢。至於另7處停車場受限於腹地過小或出入口過多，公所還在研議解決方案中。

    竹北市公所表示，竹北都市發展很快，但公共設施更新的腳步卻未能跟上，其中停車場就是其一。所以前述27處已經E化後的竹北市公所管轄的停車場，提供了智慧車牌辨識系統，也設了繳費機或票亭，並會依現場狀況，增設車位滿額的燈柱，提供用路人參考。

    市公所表示，這波完成停車服務升級的停車場有：華興街立體停車場、公2停五、停13、三民、停15、縣華、斗星、新社、東元、站後、北興、停4勝利、停5成功、停7文興、停7光明、停8嘉德、停16福興、停18、停19文忠、高鐵停1到停5、高鐵停9、廣停13機車、廣停1機車停車場。

    這27座停車場除服務E化，視覺設計上也有不一樣的變化，像是票亭造型用藍勾設計，搭配藍光元素，一併提升視覺辨識度。

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