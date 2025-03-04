輪狀車練習場成新興運動場 台中市民要求也應設置

桃園汴州公園的輪狀車練習場（Pump Track）。（謝家宜提供）

2025/03/04 10:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕輪狀車練習場（Pump Track）已成為新興運動場，環狀的設計，路程中有波浪型的挑戰，年輕人很喜歡騎著自行車挑戰，目前全國台北彩虹河濱公園、桃園汴洲公園、彰化有嬉濱海豚公園、草屯酷比滑輪賽道等輪狀車練習場，但是台中市卻沒有，有民眾向議員陳情要求建置，讓台中市能有一處Pump Track場地。

運動局表示，已在北區中正公園、太平祥順公園滑板場，去年也啟用梧棲極限運動場，目前除文小38用地目前已設置滑步車場，因Pump Track輪狀運動場地上屬新興運動項目，非屬教育部體育署運動設施規範及分級分類運動項目，後續將參考其他縣市成功案例，持續評估其需求性及合適建置位址。

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市議員謝家宜表示，台中市政府自稱是自行車城市，但是卻落後其他城市，至今未設置目前新興運動場地Pump Track場地，就是輪狀車練習場，像台北有彩虹河濱公園、桃園有汴洲公園、彰化有嬉濱海豚公園都有設置輪狀車練習場。

謝家宜表示，Pump Track場地可提供一般自行車、登山車、滑步車、滑板等其他輪類活動使用，經由有限範圍及專業緩坡設計，提供全齡皆可安全使用的活動場地。例如台北彩虹河濱公園、桃園汴洲公園、彰化嬉濱海豚公園的輪狀車練習場。

她認為，台中市為全國第二大城市，自行車運動人口很多，中部又是自行車產業發展重鎮，非常適合設置Pump Track場地。

謝家宜表示，她接獲民眾陳情，希望台中市應有一處Pump Track場地像北屯區在重劃區域有許多下凹式滯洪池公園，在不影響排洪功能下，可規劃作為PUMP TRACK場地使用。

市議員陳雅惠表示，台北的彩虹河濱公園場地建置輪狀車Pump Track練習場地，像南區的文小38用地佔地1.7公頃，目前並沒有設立國小的迫切需要，市府可完善規劃使用，帶建置輪狀車Pump Track練習場地。

台北彩虹河濱公園設有輪狀車練習場（Pump Track）。（議員謝家宜提供）

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