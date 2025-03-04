水情佳！曾文、烏山頭蓄水達4.66億噸 1期稻灌溉時程略改

烏山頭水庫空拍照。（資料照，農田水利署嘉南管理處提供）

2025/03/04 10:04

〔記者王俊忠／台南報導〕農田水利署嘉南管理處針對曾文與烏山頭兩座水庫今年水情與第1期稻作供灌情形滾動式檢討，認為迄3月3日止，這兩水庫總蓄水量約4.66億噸，蓄水率都在8成以上，第1期稻作與春季第1次甘蔗雜作灌溉時程有略做修改，提醒農友留意。

農田水利署嘉南管理處指出，迄3日止，曾文水庫蓄水量3億9697萬噸，蓄水率80.71%；烏山頭水庫蓄水量6993萬噸，蓄水率90.38%，兩水庫總蓄水率82.03%，比前5年的同期總蓄水量都高出不少。

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因此，今年1期稻作及春季第1次甘蔗雜作灌溉計畫略調整如下：

（1）今年1期稻作原計畫從2月3日起供灌，修正自1月31日起供灌，從3月1日上午7時起實施第1次間斷，計畫於3月6日配合北幹線（新營、嘉義及朴子分處）雜作供灌時程恢復。

（2）今年春季第1次甘蔗雜作供灌計畫：1、新化、佳里及麻豆分處，已於2月11日起開始供灌，配合各地降雨，提前自2月13日上午11時起結束供灌；2、新營、嘉義及朴子分處計畫自3月6日起開始供灌。

而1期稻作目前實施間斷灌溉中（3/1~3/5），烏山頭水庫每日放水量約75萬噸（僅民生工業用水量）。

烏山頭水庫空拍照。（資料照，農田水利署嘉南管理處提供）

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