北台降溫開始！週四、五冷空氣最強 恐達冷氣團等級

今鋒面會逐漸通過台灣附近，後續東北季風開始南下，但仍會受到鋒面雲雨帶的持續影響，中北部、東半部各地都仍然有短暫陣雨機會。（資料照）

2025/03/04 09:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨（3日）晚鋒面通過，中北部地區都有陣雨或短暫雷雨發生，對流雲系發展頗為旺盛，響起了春雷，少數地區還出現冰雹等劇烈天氣現象發生，冷空氣今（4日）開始南下，北台氣溫會逐漸降低，預估週四到週五（6-7日）冷空氣最強，有機會達到大陸冷氣團等級。

天氣風險分析師歐宗學指出，今鋒面會逐漸通過台灣附近，後續東北季風開始南下，但仍會受到鋒面雲雨帶的持續影響，中北部、東半部各地都仍然有短暫陣雨機會，也不排除還是偶有雷雨發生；南部地區受這波鋒面影響相對較輕微，以多雲天氣為主，但也可能偶有局部短暫陣雨，外出可攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

明鋒面逐漸遠離，不過華南雲雨區持續東移，預估各地維持相似的天氣型態，雖然雷雨機會降低，但偶爾還是會有比較明顯的雨勢，類似的天氣型態會持續到週五。週末期間仍持續東北季風環境，但華南雲雨區的影響已經降低許多，因此降雨熱區會轉移至迎風面的北部、東半部地區，且隨著水氣減少範圍將會慢慢縮小，中南部地區則可望轉惟晴到多雲天氣。

氣溫部分，隨著東北季風開始南下，北部、宜蘭地區氣溫會逐漸降低，預估白天高溫23-24度，夜間低溫會下探至17-18度，中南部地區氣溫相對更高，中部、花蓮高溫可達24-26度；南部、臺東仍有28-30度，夜間低溫都在18-20度左右。

預估東北季風持續增強，冷空氣接續南下，北部氣溫進一步降低，明全天氣溫都在20度以下，早晚低溫也只有16-17度，中部17-24度，南部18-28度，東部18-24度。週四到週五冷空氣最強，有機會達到大陸冷氣團等級，北部市區低溫13-14度，郊區可能只有10度左右，中部全天氣溫也只有14-20度，南部16-22度，東部16-22度。週末期間隨著東北季風開始減弱，氣溫就會逐漸回升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法