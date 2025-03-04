春雷初響中部以北防較大雨勢 估一路濕冷到週末

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，春雨鋒面和冷氣團即將大反攻，接下來幾天各地將天天下雨。由於冷氣團同步來襲，中部以北將持續濕冷直到週末，預估雨到了週五就會變少，但冷的部分會一路續航到週末。（圖擷自threads）

2025/03/04 08:57

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面接近影響，北台灣3日深夜出現明顯降雨，北北基多個地區更觀測到冰雹。氣象專家指出，今晨春雷初響，這波春雨鋒面估計要到明晨才會逐漸通過台灣，今日各地降雨機會增大，中部以北及東北部地區在今晚至明晨間，還會有另一波較大雨勢發生。氣象粉專也指出，接下來幾天各地將天天下雨，且雨勢保證有感，且由於冷氣團同步來襲，中部以北將持續濕冷直到週末。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明日就是24節氣的驚蟄節氣，今晨春雷初響，也象徵大地萬物開始萌芽生長。在嚴寒冬天時，躲進土壤內或在石洞裡蟄伏起來的動物被春雷驚醒後，也開始甦醒、活動，開心迎接春天的來臨。

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「林老師氣象站」說明，受到鋒面接近及通過的影響，昨日晚間起北部地區就開始出現大雷雨現象，且不僅有雷雨，甚至在雙北地區清晨還觀測到下冰雹的情形。「林老師氣象站」提到，這波春雨鋒面估計要到明晨才會逐漸通過台灣，今日環境相當不穩定，水氣偏多，各地降雨機會增大。「林老師氣象站」也提醒，今晚至明晨間，還會有一波較大雨勢發生；尤其是中部以北及東北部地區。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」昨深夜在臉書發文指出，鋒面前緣不穩定帶抵達，在海峽北部有一條頗強的雷雨帶。今晨受雷雨帶通過影響，大台北須留意劇烈天氣，小心大雨、雷擊、冰雹。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」預估，今晨至中午這段期間，鋒面就在台灣上空，是第1波降雨高峰，包含西部的台北至嘉義，以及宜花東等地區，都須留意瞬間大雨、雷擊！

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」在threads上也發文指出，連假期間天氣彷彿入夏，不過新一波春雨鋒面和冷氣團即將大反攻，接下來幾天各地將天天下雨，且雨勢保證有感，預估只有南部平地這個風水寶地能躲過去。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，由於冷氣團同步來襲，中部以北將持續濕冷直到週末，預估雨到了週五就會變少，但冷的部分會一路續航到週末，因為會連續好幾天都是濕冷或陰冷，所以就算溫度數字沒有特別低，寒冷的感覺還是會很明顯。

「林老師氣象站」發文指出，明日就是24節氣的驚蟄節氣，今晨春雷初響，也象徵大地萬物開始萌芽生長。受到鋒面接近及通過的影響，昨日晚間起北部地區就開始出現大雷雨現象。（圖擷自臉書）

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