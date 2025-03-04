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    冏！大甲民生地下道限高架昨午完工 即遭兩貨車撞毀

    民生路地下道限高架甫完工，就被貨車撞毀。（記者張軒哲攝）

    民生路地下道限高架甫完工，就被貨車撞毀。（記者張軒哲攝）

    2025/03/04 08:21

    〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區民生地下道設計老舊，因涵洞限高2.2公尺，常有貨車駕駛沒注意車輛高度超過2.2公尺，而開進地下道，車頂被卡在涵洞，去年民生地下道有8部車輛卡在地下道通報案件，上個月也有一件，昨日兩側入口限高架各增設限高標誌牌，但卻接連發生兩起貨車車頭碰撞限高架標誌牌，引起民眾議論，直呼設計有問題。

    民生地下道車輛卡住造成嚴重交通阻塞問題已經困擾地方多年，地下道涵洞上方的水泥滿目瘡痍，若有車輛卡在涵洞動彈不得，想要後退時，後面已經塞滿數十輛車， 1個多小時以後事故才排除。

    甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源今日邀集市府交通局、建設局、大甲公所及大甲分局到民生地下道現場會勘研商解決之道。由於上週又發生貨車卡在涵洞，廠商昨日到場施工，兩側入口個架設一面限高架標誌牌，但很快遭用路人質疑設計不當。

    昨日下午開後通車後，傍晚跟夜間各有一部貨車在兩不同方向入口就撞上新設的標誌牌，剛完工的黃色鐵製標示牌，幾小時就凹陷，用路人議論紛紛。一名貨車梁姓駕駛表示，自認不會撞到，行駛過去即聽到碰撞聲。大甲分局交通分隊派員到場依規定蒐證與處理，並通報道路養護機關前來查看限高架毀損情形，俾利後續維修及賠償事宜。

    大甲區民生地下道設兩側入口限高架各增設限高標誌牌，即遭貨車車頭碰撞凹陷，引起民眾議論。 （記者張軒哲攝）

    大甲區民生地下道設兩側入口限高架各增設限高標誌牌，即遭貨車車頭碰撞凹陷，引起民眾議論。 （記者張軒哲攝）

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