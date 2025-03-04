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    養豬也能賺綠金！ 高雄包辦全國首3家畜牧場綠能憑證

    高雄養豬也能賺綠金。（記者陳文嬋攝）

    高雄養豬也能賺綠金。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/04 00:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕養豬也能賺綠金！高雄市農業局推動畜牧業淨零碳排，輔導畜牧場取得綠能憑證跑第一，已有9家畜牧場以沼氣發電，每年減碳5.5座中央公園，更包辦全國首3家民營畜牧場取得近6千張生質能綠電憑證，農民除了養豬收入外，發電自用省電費，還能賺取額外綠金收入。

    高雄市有1030家畜牧場，農業局推動畜牧業淨零碳排，輔導9家畜牧場利用沼氣發電產生再生能源，每年總發電量最高可達349萬度電，相當於960戶家庭一整年用電量，減少1727噸碳排放量，相當於5.5座高雄中央公園碳吸收量。

    全國現有18892家畜牧場，除了台糖國營事業2家畜牧場外，農業局推動畜牧場綠能憑證化，輔導3家畜牧場取得5932張生質能綠電憑證，並完成3708張憑證交易，包括養雞的石安牧場外，還有2家民營養豬場，包辦全國首3家民營畜牧場取得近6千張生質能綠電憑證，讓農民除了發電自用節省電費外，憑證交易還能賺取額外收入。

    尤其是阿蓮區志賢畜牧場飼養2040頭豬，過去畜牧沼液沼渣採取回灌農田，農業局協助爭取到農業部沼氣發電計畫補助，並攜手工研院組成輔導團隊，協助建置30KW沼氣發電系統，每年最高可發電6萬度，不但可供畜牧場自用使用，節省超過20萬元電費，農業局也協助成為全國首家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場。

    以志賢畜牧場為例，每年減少電費支出20萬元，綠電憑證全數交易最高可額外賺取27萬元收入，等於畜牧場除了養豬收入外，每年額外最高收益47萬元，相當可觀；志賢畜牧場負責人高志賢表示，沼氣利用不僅解決畜牧業環保問題，還能資源轉換為綠電，成為最佳雙贏策略。

    農業局表示，畜牧廢棄物資源化循環利用，養豬場將沼液沼渣製成沼氣發電，不但減少臭味、減少碳排放，沼氣發電變成再生能源，節省電費更投入綠電市場賺取綠金，讓廢棄物變成黃金，增加農民養雞、養豬以外收益，更符合全球淨零碳排趨勢，展現高雄市畜牧業創新與永續發展實力，更為全國畜牧業綠能轉型樹立標竿。

    高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為畜牧場負責人操作發電機。（記者陳文嬋攝）

    高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為畜牧場負責人操作發電機。（記者陳文嬋攝）

    高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為沼氣發電儲存。（記者陳文嬋攝）

    高雄推動畜牧場沼氣發電，圖為沼氣發電儲存。（記者陳文嬋攝）

    高雄輔導畜牧場沼氣發電。（記者陳文嬋攝）

    高雄輔導畜牧場沼氣發電。（記者陳文嬋攝）

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