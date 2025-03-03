奇觀！屏東「黑珍珠馬拉松」補給太香 跑者乾脆暫停大啖蓮霧

跑者乾脆暫停大啖美食。（記者陳彥廷攝）

2025/03/03 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉盛產南洋種蓮霧曾有「黑珍珠蓮霧首都」美名，為行銷林邊也刺激市場，林邊鄉公所上週末舉辦「黑珍珠路跑」，鄉公所為推廣優質農特產，大手筆斥資近80萬元向鄉內農民購買5200台斤的黑珍珠蓮霧當作跑者「完賽禮」，跑者拿到特色禮盒是直呼「賺到了！」

林邊鄉因為改良南洋種的「黑珍珠蓮霧」在數十年前聲名大噪，不過，去年生長期受接連數個颱風侵襲，導致產量大減，在過年前隨需求價格水漲船高，現已過完年蓮霧依舊稀缺，價格居高不下，光是在產地收購價就高達每台斤130元到140元左右，若是好的品項還可以到台北拍賣市場拍出更高價。

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林邊鄉長鄭慶堂指出，籌畫這場「林仔邊黑珍珠馬拉松」已久，由於近年馬拉松的特性就是可以提供精美澎湃的補給食品及完賽的禮品，而林邊出名的除了蓮霧外，還有鴨蛋、皮蛋再加上烏魚子，這些也全部成為伴手禮或補給品，讓跑者來到林邊跑步還能拿回優質特產。

鄭慶堂說，這次共有5、10、21及42公里全馬，共有接近3000名路跑愛好者參與，起跑儀式壯觀，市街人龍川流，盛況空前，而除了由承辦的大華慢跑協會所購置的補給品外，像蓮霧等特產，就是鄉公所找農民及業者價購，像是蓮霧就以每台斤150元價格購買多達5200台斤的黑珍珠蓮霧。

鄭慶堂表示，目前已接近蓮霧末期，加上產量稀少，希望藉此刺激市場價格並達到市場短期的保價效果，農民也樂於提供較高品質的蓮霧，不僅幫助產銷還能推廣林邊，鄉公所特製路跑專用一公斤禮盒，再由志工、公所人員分裝發送，42公里完賽的跑者更加發時興的「一口烏魚子」，也感謝在地許多企業贊助如礦泉水或是組成啦啦隊等等。

在地企業銧昊公司也秉持「與地方共好」的精神，以實際行動響應，除贊助礦泉水，也號召多位同仁組成啦啦隊在路跑路線旁為參賽者加油打氣，而位於海邊的鄉鎮公所自己舉辦路跑，路旁補給站的補給品一字排開是海味十足又兼具在地特產，除有已削切好的蓮霧，還有烏魚子、鮮蝦及壽司和眾多補給品等等，令人食指大動的補給品是令許多跑者乾脆「暫停」來大快朵頤，狂嗑目前算是高價水果的蓮霧，賽後還有得拿禮盒，是直呼「明年還要來！」。

林仔邊黑珍珠馬拉松完賽禮就是當地名產鴨蛋、皮蛋及黑珍珠蓮霧。（記者陳彥廷攝）

林仔邊黑珍珠馬拉松完賽禮就是當地名產鴨蛋、皮蛋及黑珍珠蓮霧。（記者陳彥廷攝）

去年遭颱風侵襲，屏東南洋改良種蓮霧大減產，鄉公所特地作為馬拉松「完賽禮」。（記者陳彥廷攝）

林仔邊黑珍珠馬拉松鄉公所特製「完賽禮」黑珍珠禮盒。（記者陳彥廷攝）

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