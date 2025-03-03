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    伸港蒜頭大減5成 蒜農憂心被拔光 警3/7「護蒜」

    為防止伸港鄉蒜頭被偷摘，和美警分局決定從7日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。 （警方提供）

    為防止伸港鄉蒜頭被偷摘，和美警分局決定從7日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。 （警方提供）

    2025/03/03 21:57

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉著名的紅蒜頭進入採收期，今年因氣候異常造成蒜頭產量大減約5成，價格看俏，引起宵小覬覦，由於過去曾發生整園蒜頭一夜之間被拔光的慘況，蒜農人心惶惶，和美警分局決定從7日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」，保護蒜農辛苦栽種的成果。

    縣議員賴清美到伸港鄉蒜田關心蒜頭採收狀況時指出，伸港紅蒜頭遠近馳名，經常是才剛採收都還沒上市，就被盤商或老饕來田裡全部收購，卻也因此引發宵小覬覦。過去曾發生有蒜農一早下田要採收蒜頭，卻發現整園的蒜頭一夜之間被拔光的慘狀，還有蒜農把才剛採收的蒜頭放在田間晾乾，隔天去回收時，卻發現整個菜園的蒜頭全部不見，讓蒜農人心惶惶。

    蒜農曾柳指出，今年初蒜頭發育期正好遇到下雨，氣候又異常寒冷，造成蒜頭結球小，他的產量減少6成，目前產地收購價為每台斤70~90元，比去年還高，但由於過去被宵小偷拔的慘痛經驗，他們憂心又受害，只差沒有在蒜頭園守夜。

    賴清美說，大部分蒜農或多或少有損失，其中曾柳的蒜田地勢較低，因此受水害與氣溫異常雙重侵襲，產量大減約6成；另蒜農陳清波的蒜田地勢較高，雨水退得快，較未受到影響。整體蒜頭產量減少約5成。

    由於伸港蒜頭太搶手引宵小覬覦，和美警分局決定從7日起展開「護蒜」勤務，除派員加強園區巡邏勤務，蒜農若發現可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並立即向警方通報，杜絕宵小可趁之機。

    伸港鄉蒜頭進入採收，有遊客帶小孩直接到產地向蒜農購買，小孩體驗拔蒜樂趣。（賴清美提供）（記者湯世名攝）

    伸港鄉蒜頭進入採收，有遊客帶小孩直接到產地向蒜農購買，小孩體驗拔蒜樂趣。（賴清美提供）（記者湯世名攝）

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