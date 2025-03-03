生人迴避！彰化福興鄉今晚10點「送肉粽」 路線曝光

「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗。（資料照）

2025/03/03 21:27

〔記者湯世名／彰化報導〕生人迴避！彰化縣福興鄉二港村今晚（3日）10點將有一場「送肉粽」科儀，送煞路線圖也公布，為二港排水防汛道路往西，一路送到海邊。當地黃村長指出，這是村內的老人家發生憾事，呼籲村民今晚不要進入二港海堤防汛道路，以確保人身安全。

黃村長表示，這起「送肉粽」科儀從今晚10點起展開，無法確定何時結束，送煞路線最終地點在海邊。

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「送肉粽」又名「送吊煞」，是彰化沿海地區民間對輕生者的送煞習俗，為讓亡者安息、避免居民不安，當地人會請法師將繩索或固定的物品，送到海邊或是河流出海口焚燒掉，答驅邪送煞之效。宗教界人士強調，此儀式主要是安定人心，不用過於恐慌。

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福興鄉二港村今晚10點將有一場「送肉粽」科儀，送煞路線圖也公布。 （翻攝我愛鹿港小鎮2）

福興鄉二港村今晚10點將有一場「送肉粽」科儀，最終將送到海邊。 （翻攝我愛鹿港小鎮2）

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