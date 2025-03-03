濃霧攪局老天秒變臉 金門啟動海上疏運B計畫

濃霧攪局，金門機場能見度起伏甚大，班機只能在霧中找到空隙降落。（記者吳正庭攝）

2025/03/03 21:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天受海上「平流霧」和日照影響，小三通和機場開開關關，縣政府為疏運2日滯留旅客，與交通部民航局金門航空站聯手向交通部航港局爭取啟動「B計畫（加開交通船）」，順利由海上疏運311人返回台灣本島。

因為濃霧，金門海上小三通、台金空中航班2日傍晚喊停，不僅擋住不少結束「228連假」要返回台灣本島工作的旅客，還有要回中國的台商及中國觀光客，另外，許多攜家帶眷到廈門度假的金門鄉親也無船可回，1場大霧打亂超過2000名旅客的行程。

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水頭碼頭及尚義機場一早湧入等待候補旅客，霧氣忽隱忽現，金門小三通「2開3關」，臨海而建的尚義機場更敏感，相隔4分鐘天氣即急轉直下，除上午9點26分暫停航班起降，其餘多因能見度不佳，導致飛機無法降落。

縣府表示，因台金空中交通停擺，在與金門航空站協調後，成功向航港局爭取到疏運離島交通的「B計畫（加開交通船）」，由「金瑞龍」交通船載運311位旅客返回嘉義布袋港，每人船票1000元，比飛機票2000多元划算，航行時間約是飛機的5倍。

一直緊盯傍晚5點59分最後1班飛機滿載70名旅客、由金門飛往台南的立榮航空金門站主任李繼唐說，濃霧攪局，白天已取消20趟航班，緊接著要考量服務明天搭機的旅客。

中央氣象署表示，春冬之際在金門、馬祖沿海​流著較冷的中國沿岸海流​；入春後，溫暖、潮溼的南風吹進冰冷的金馬沿海、陸地，讓​空氣降溫、水氣凝結、形成「平流霧」。

金門氣象站補充，日照會使霧氣變淡，讓海霧短暫的中斷，這也是小三通、機場開開關關的原因；若溫暖的南風持續提供足夠的水氣，濃霧就會籠罩不去，影響飛安、航安；若要在冬春之際前往金、馬，可選擇避開清晨、傍晚航班，減少被霧氣干擾的機會。

金門受濃霧影響，小三通和機場開開關關，縣政府與金門航空站聯手爭取加開交通船返回台灣本島。（金門縣港務處提供）

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