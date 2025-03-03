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    台南永康三崁店糖廠神社修復完成 仿作社標重現舊貌

    「三崁店社」社標因原件已不知去向，依測量資料仿作而成。（記者劉婉君攝）

    「三崁店社」社標因原件已不知去向，依測量資料仿作而成。（記者劉婉君攝）

    2025/03/03 19:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」及歷史建築「三崁店糖廠防空洞群」，於2023年7月展開古蹟修復後，近期已經完工，原件已不知去向的「三崁店社」社標，透過仿作的方式，重新豎立在神社前。

    台南永康三崁店糖廠前身為興發製糖所，創立於1904年，1906年歸入英商怡記洋行旗下，改名三崁店製糖場，1912年被台灣製糖株式會社合併，改為三崁店工場，1945年台糖公司成立後，再歷經幾次改名與合併，1990年停止製糖。位於廠區內的神社，於1931年建立，二戰後曾於神社上搭建郵局，目前神社僅留下部分殘跡。

    修復完成後的三崁店糖廠神社遺跡，原本由台糖公司保存的部分構件，已重新復位，遺失的則利用仿作的方式重現，而「三崁店社」社標也依照設計團隊當初測量原件後留下來的資料，仿作再現。

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

    台南市定古蹟永康三崁店神社遺跡與歷史建築防空洞群修復完成。（記者劉婉君攝）

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