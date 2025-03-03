台灣教育船「御風輪」首航 睽違30年重返東京港

台灣海事實習船「御風輪」首航今天進入東京有明碼頭泊港，高科大校長楊慶煜（右）、駐日大使李逸洋（中）和教育部主秘林伯樵（左）在風雨中迎接御風輪到來。（記者林翠儀攝）

2025/03/03 19:07

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕教育部斥資16.5億元、耗時5年打造的亞洲最大海事實習船「御風輪」首航，今天上午進入東京泊港，船上40多位高雄科技大學的學生在泊港之際高唱國旗歌，彷彿在向睽違30年東京宣示「台灣來了」。

御風輪是在上月26日交船並從高雄啟航出發，以5天的航程在昨晚抵達東京外海，今天上午9點半掛著我國國旗的御風輪正式進入東京有明碼頭，泊港之際，日方依國際禮儀噴水歡迎，船上的學生則列隊在甲板上高唱青天白日滿地紅的國旗歌，即使今天東京氣溫驟降還下著細雨，也澆不熄學生們的熱情。

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台灣的海事實習船上次在東京泊港是在1995年，當時也是「育英二號」的首航，但後來因為國際公約的修改，東京入港規定轉嚴，育英二號轉而前往九州鹿兒島或沖繩泊港，這次新造的御風輪總噸位9680噸是育英二號的5倍大，船艙內外設計、設備規格也大幅升級，不但是目前亞洲最大的海事實習船，也是世界頂級的海上移動教室。

為了避免讓初次登船的學生因為暈船而產生陰影，御風輪裝了4片的穩定翼，減低晃動。受訪的高同學表示，御風輪和以前的實習船真的很不一樣，雖然上船的頭兩天暈到吃什麼都吐出來，但現在好多了，王同學則表示，能參加首航是很難得的機會，她覺得很幸運，2位高科大五專五年級的學生都表示，未來將繼續在航運界工作，「能跑（船）多久就跑多久」。

為了這趟睽違東京30年的首航，高科大派出2位副校長謝淑玲、蔡匡忠負責押船，台灣海洋大學、台北海洋科技大學、基隆海事、台南海事、中華商業海事等海事科系院校也派教師隨船，而高科大校長楊慶煜、副校長俞克維則提早到東京待命，教育部主秘林伯樵和駐日大使李逸洋也親自到有明碼頭迎接御風輪抵達。

楊慶煜在致辭時表示，包括這艘船造價和所有投入的經費，花在每位同學身上的錢，比訓練醫學院學生的錢還要多。政府願意花這筆錢的原因，主要是航運對台灣非常重要，所以必須積極培養海事人才，目前海事學生約僅4成進入航運界服務，希望未來能達到百分之百。

李逸洋表示，9680噸的御風輪首輪東京的意義重大，代表台灣的海事教育邁入全新的時代，而台日的教育交流也進入新的里程碑，駐日代表處希望未來能促進台日海事教育交流，不管是邀請日本海事學生到台灣，或是兩國學生一起搭上教育實習船都是可努力的方向。

在御風輪的建造過程扮演靈魂人物的俞克維，對於御風輪首航東京感觸良深，他表示，日本海事教育船「銀河丸」是他的「啟蒙船」，他多次來日本參觀銀河丸，目標就是要建造一艘可以媲美的船，而現在他可自豪地說「御風輪是一艘比銀河丸更先進的船」。全台灣的海事學生未來都會搭上御風輪實習，希望也有機會讓日本學生搭上御風輪，讓日本人看看台灣在船舶設計和教育系統上的進步。

御風輪首航東京，學生將在日本停留2天返航，本年度將分9梯次搭載全國的海事科系師生，每梯次約搭乘50到100名名師生，下一梯次將航向鹿兒島。

御風輪船尾插著我國國旗，還有標示船籍地高雄。（記者林翠儀攝）

御風輪首輪東京在船上舉行首航泊港典禮，70多名海事科系師生及教育部主秘林伯樵（前排右3）、駐日大使李逸洋（前排右4）參加。（記者林翠儀攝）

搭上御風輪首航的高科大學生都說自己很幸運也很光榮。（記者林翠儀攝）

駐日大使李逸洋（右）與教育部主秘林伯樵（左）在船首比出前進的手勢。（記者林翠儀攝）

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