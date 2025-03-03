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    草屯酷比親子樂園外攤販集市 公所整地集中為攤販區

    草屯鎮酷比親子樂園每逢假日就人潮爆多。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮酷比親子樂園每逢假日就人潮爆多。（記者陳鳳麗攝）

    2025/03/03 19:21

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕開幕4個多月的草屯鎮酷比親子樂園，遊具新且多每逢假日就人潮爆多，有人潮就有攤販，攤販愈來愈多，分布在樂園外的道路周邊，草屯鎮公所將把攤販集中管理，已在游鎮立游泳池到體育館後方的空地進行整地，未來讓攤販在該區域營業，公所將酌收清費，雇用專人協助管理。

    南投縣府斥資5000萬元興建的草屯鎮酷比親子樂園，是鎮內最新的親子共融公園，遊具多且依困難度和年齡分級，去年10月11日開幕後，每到週休假日就吸引家長帶著孩子前來遊玩，土星旋轉木馬、貨櫃屋遊戲塔假日都要排隊，而酷比樂園旁有前草屯鎮長洪國浩時代種植的樹木和草皮，很多家長也帶著小朋友在草地上乘涼、玩球、丟飛盤。

    草屯鎮親子酷比樂園假日人潮非常多，吸引攤販到此做生意，攤販愈聚愈多，以228連假為例，攤販就有近20攤，從酷比樂園入口延伸，有的分布在連結前方草屯兒童樂園的道路邊，由於路邊有停車，攤販攤車加上購買的消費者，讓道路交通動線受到影響。

    草屯鎮公所開會討論後，決定將攤販集中在酷比樂園對面道路外的空地，該區域從草屯警分局後圍牆外延伸至鎮立體育館的後方，該長條形空地原先長滿雜草和灌木叢，並有一些雜木，因此公所上週起先雇工清除雜木雜草，接下來進行整地，未來攤販區就設在該長條區域內。

    草屯鎮長簡賜勝指出，整地完成後會請攤販開會，告知該攤販區的位置及收取清潔費等事宜，協調完成後即進行登記招商工作，攤販區退至道路外，交通動線不受不影響，且保障攤販和消費者的安全。

    草屯鎮酷比親子樂園假日人潮多，攤販聚集也愈來愈多，有部分在樂園入口處外面。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮酷比親子樂園假日人潮多，攤販聚集也愈來愈多，有部分在樂園入口處外面。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮酷比親子樂園外假日有不少攤販。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮酷比親子樂園外假日有不少攤販。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮公所已開始在鎮立游泳池到體育館後方的空地整地，將來要作為攤販集中區。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮公所已開始在鎮立游泳池到體育館後方的空地整地，將來要作為攤販集中區。（記者陳鳳麗攝）

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