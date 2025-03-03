嘉義市世賢圖書館耐震補強完工 增24小時預約取書

嘉義市世賢圖書館24小時預約取書服務啟動。（嘉義市政府提供）

2025/03/03 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市世賢圖書館去年5月進行耐震結構補強工程閉館，施工約8個月完工，今年2月25日重新營運開館。嘉義市文化局今表示，世賢圖書館耐震結構補強工程優化館內設備，導入智能還書架，以及24小時智慧預約取書站，提供24小時預借服務，讓市民輕鬆閱讀零時差。

市文化局長謝育哲說，此次工程不僅強化建築結構安全、改善防漏問題，更致力推動閱讀服務創新與數位轉型。增設包括智能還書架、增加24小時預約取書站，雖然開館服務時間不變，然而民眾無論晝夜，都能隨時領取預約書籍；透過智慧化設施與數位資源的整合，打造閱讀無礙的友善環境。

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市文化局表示，世賢圖書館開館至今超過30年，獲中央前瞻計畫經費補助，去年5月13日起施工耐震能力補強，2024年12月底完工，今年1月驗收完成後，花近1個月時間整理書籍上架、調整座管系統、數位設施的導入，為讀者帶來許多便捷的服務，讀者憑借書證、身分證或行動條碼，就能使用各項智慧化設施。

市文化局表示，慶祝世賢圖書館開館並響應「世界母語日」，圖書館與國立台灣圖書館合作，3月1日起舉辦「島嶼的話，可以閱讀的故事」系列活動，詳洽嘉義市政府文化局、嘉義市公共圖書館網站或臉書。

嘉義市世賢圖書館耐震結構補強工程完工，2月25日已經重新開館營運。（嘉義市政府提供）

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