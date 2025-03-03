「來恆春擁抱宇宙」觀星音樂會限額2千人 送「星想屏東」撲克牌

「星想屏東」撲克牌向星友徵集星空美照，圖為大犬座「雷神的頭盔NGC2359」。（屏東縣政府提供）

2025/03/03 18:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕星空旅遊是屏東縣最新推動的旅遊型態，縣府近來特別向星友徵集星空美照，印製「星想屏東」撲克牌，要送給參加「來恆春擁抱宇宙」觀星草地音樂會的民眾收藏，音樂會本月（3月）至4月舉辦4場次，後天（3月5日）起開放線上報名，總限額2千人。

「來恆春擁抱宇宙」是恆春建城150週年暖身活動，每月都有不同觀星主題，首波活動配合金牛座畢宿星團最佳觀賞期，於3月22日、3月29日、4月19日、4月26日四個週六晚間，在鵝鑾鼻燈塔草原舉辦草地觀星音樂會，分別邀請「黑旋風」、「你太白了，去曬黑」、戴曉君、Summer等藝人樂團演出。

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屏東星空大使施世治將率天文協會成員，在現場提供專業望遠鏡導覽解說，民眾可以帶著野餐墊、地墊或帆布椅，或躺或坐在草地上輕鬆享受音樂，在鵝鑾鼻「霸佔」星星。

屏縣府傳播處還特別向星友徵集星空美照，印製「星想屏東」撲克牌，有肉眼可見最遠天體仙女座「M31星系」、紫金山-ATLAS彗星、金牛座「M1蟹狀星雲」、天琴座「M57甜甜圈星雲」、仙后座「M52+泡泡星雲」、波江座「女巫頭星雲」、大犬座「雷神的頭盔NGC2359」等，還有距離地球大約2100萬光年的風車星系，都是難得一見的天文攝影大師級作品。

傳播處說明，星空旅遊是屏東最新推動的旅遊型態，「星屏東」等於是「新品牌」，「星想屏東」有「心想事成」的祝福，更有「星星想屏東」的意涵，極具收藏價值。

四場觀星活動均為免費入場，每場限額500人，3月5日上午10時起開放網路線上預約報名，每人須繳交100元保證金。傳播處表示，報名成功且實際到場參加的民眾，不僅保證金全額退還，還可獲贈一副「星想屏東」撲克牌（每人限領一副），報名及相關資訊可查詢「來恆春擁抱宇宙」活動官網，或「i屏東~愛屏東」、傳播暨國際事務處臉書。

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