東京國際食品展3/11開幕 桃市府嚴選10家「友禮」拓展商機

桃市府今年第5度參加東京國際食品展，去年參展獲得1359位買主交流洽談，接單金額超過新台幣1億1000萬元，圖為去年參展照。 （經發局提供）

2025/03/03 18:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕東京國際食品展將於11日開幕，桃園是食品加工業重鎮，桃市府將嚴選10家優質企業參展，開拓多元通路，經發局表示，今年是桃園第5度參展，去年參展獲得1359位買主交流洽談，接單金額超過新台幣1億1000萬元。

經發局表示，桃園工商業產值超過4.8兆居全台之冠，全台超過半數食品加工總部皆位於此，食品產業實力不容小覷，今年再度以桃園友禮品牌概念與海外買家持續交流，讓國外買家在品嚐桃園特色美食時，透過友禮讓桃園成為世界各國間友好關係的橋樑。

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經發局表示，今年「桃園館」有全台第1家以地瓜為釀造為主體的「恆器製酒」帶來地瓜原酒60度，製程單純無添加，展現在地食材的原始風味，以及以養生為訴求的「優穀食品」所生產的香脆碗豆酥，更曾榮獲ITQI美食2星獎殊榮，2家生力軍的加入，一同為「桃園館」拓展海外商機。

另有「光泉牧場」生產的冷泡茶、傳承4代的百年茶園「竹峰茗茶」梔子花烏龍茶、傳承第4代茶農的「奉茗堂茶業」紅玉佳人、「興榮碾米廠」糙米堅果酥、「三叔公」草莓煉乳雪花餅、「手信坊」有餡の捲、「豆之家」園果園味珍果鳳梨酥、「向記食品」吻魚海鮮XO醬等8家廠商。

經發局表示，市府對於食品產業相當重視，積極參與國內外展覽，以整體品牌帶動地方產業發展，增加桃園產業在國際市場的能見度與影響力，促進與國外買家的交流合作，進一步提升外銷實績。

桃市府今年第5度參加東京國際食品展，去年參展獲得1359位買主交流洽談，接單金額超過新台幣1億1000萬元，圖為去年參展照。 （經發局提供）

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