3500顆高麗菜免費送！ 新北議員陳啟能攜三蘆警助農民做愛心

新北市議員陳啟能辦公室攜手三重、蘆洲分局等，在三重與蘆洲分局辦理「助菜農發放高麗菜活動」，總計發放約3500顆高麗菜，讓市民免費領取。（記者羅國嘉攝）

2025/03/03 18:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕近期高麗菜豐收，市場供過於求導致價格下跌，許多農民面臨銷售困境。為協助菜農減少損失，新北市議員陳啟能辦公室攜手三重、蘆洲分局及三重義刑分隊，於今（3）日在三重與蘆洲分局辦理「助菜農發放高麗菜活動」，總計發放約3500顆高麗菜，讓市民免費領取，達到助農紓困、造福民眾的雙重效益。

為協助菜農減少損失，新北市議員陳啟能辦公室聯合三重、蘆洲分局及三重義刑分隊，共同採購高麗菜，並透過各區公所及各里長協助宣傳，今日分別在三重與蘆洲分局辦理「助菜農發放高麗菜活動」，活動現場氣氛熱烈，民眾踴躍響應，紛紛領取高麗菜，並對這次警民合作、攜手助農的善行表示高度肯定。

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陳啟能表示，農民是台灣最辛勤的勞動者，卻經常因市場波動而遭受影響。透過這次活動，不僅能協助農民渡過難關，也讓市民享用新鮮健康的蔬菜，創造共榮共好的社會氛圍；另外，自己作為新北市議會警政小組審查會召集人，希望藉此拋磚引玉，除了推廣健康飲食，也讓社會看見警察剛中帶柔的一面，進一步拉近警民關係，讓社會充滿更多關懷與溫暖。

三重義刑副大隊長陳俊維指出，這次發放活動不僅幫助農民，也是促進社會關懷的重要契機。未來將持續推動類似的合作計畫，讓更多需要幫助的農民與市民受惠，進一步凝聚社會向心力。

三重分局長黃國政則說，警察不僅是維護治安的角色，在這次的高麗菜發放活動不僅在關鍵時刻幫助農民，也讓警察與市民的關係更加緊密，展現警察「不只是抓壞人，更要為社會提供實質支持」的多元價值。

蘆洲分局長詹志文也表示，警察的使命不僅是維護社會安全，更應積極參與社會公益，透過這類活動讓市民感受到來自各界的關懷，協助農民度過銷售難關。

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