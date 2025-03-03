台南六甲新口福羊肉店老店新開 賴清德、陳菊都來過

總統賴清德（左邊照右）、監察院院長陳菊（右邊照右）都曾是新口福羊肉店的老店座上賓。（新口福提供）

2025/03/03 18:34

〔記者楊金城／台南報導〕老店新開，台南六甲新口福羊肉店保留老店原口味加上創意新料理，總統賴清德、監察院院長陳菊都曾是老店座上賓，當天現宰羊肉料理鮮甜。新口福羊肉店店長林惠娟表示，店名點出精髓就是希望讓每位客人吃到羊肉的每一口都有幸福的感覺。

新口福羊肉店承襲原來口福羊肉店的料理、口味，加上創意料理，六甲區長陳啓榮（今天）推薦又為六甲增加1家特色商家，提升六甲觀光。

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新口福羊肉店除常見的羊肉爐、羊肉薑絲湯、熱炒羊肉如沙茶羊肉、蔥爆羊肉、三杯羊肉、苦瓜羊肉，特色餐點是羊肉火鍋可加軟Q三層肉、羊皮、羊筋、羊雜、羊肉片、羊肚，另涼拌羊腱、羊腳、羊舌、羊腦和秘製羊油蔥酥的羊肉拌飯、羊肉麵線。

新口福總經理鄭志成說，料理部分全羊都是食材，每天現宰台灣羊新鮮羊肉，沒有羊騷味，火鍋湯底用羊骨熬成，湯汁呈乳白色，加入羊肉各部分食材和蔬菜、菇類、豆腐，羊肉是溫補，很受顧客歡迎。

新口福打著老店新開，又有新料理，在店口還有現切羊肉秀、7羊裝置藝術，為行銷加入亮點。

新口福打著老店新開，又有新料理，在店口還有現切羊肉秀、7羊裝置藝術。（記者楊金城攝）

羊肉各式熱炒。（記者楊金城攝）

六甲新口福羊肉店店長林惠娟（右起）、總經理鄭志成展示羊肉火鍋、羊肉料理，六甲區長陳啓榮（左）推薦為六甲特色商家。（記者楊金城攝）

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