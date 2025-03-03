斑馬線中「三條線」功能？ 網友解答批雞肋設計

現今斑馬線中都會出現「三條線」叫做「導盲行穿線」。（擷取自【爆廢公社】臉書）

2025/03/03 19:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來民眾對路權更加重視，政府也設法改善以洗刷「行人地獄」臭名。有網友發現，現今許多斑馬線中都會出現「三條線」，好奇作用是什麼。有多人解答是導盲行穿線，但批評雞肋設計、「用意是好但沒實質幫助」。

一名網友在臉書社團【爆廢公社】發文表示，他注意到許多斑馬線的中間都多了橫向的三條線，並直直的穿越至路的另一端，他想不透該其用意為何，「第一次注意到，好奇問斑馬線多這三條線是什麼」。

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貼文曝光後，網友紛紛解答，「這是導盲行穿線，提升視障朋友過馬路的安全」、「導盲用，名為導盲行穿線，正確劃線方式是要直接畫到人行道並接上人行道定位磚，照片中的是錯誤劃法，這個線會比路面高一些些」。

不過也有網友表示，「導盲正確！但是過了這裡、2側幾乎就靠自己摸索了！」、「這是很雞肋的設計，路口處沒凸點磚，臨近也沒有盲人指示鈴要盲人怎麼走這條線？更厲害是這條通道線是沒有高低起伏，用意是好但沒實質幫助」。

交通部路政及道安司表示，導盲行穿線須與人行道定位磚銜接，沒實體人行道的路口難設置，是導盲行穿線難普及主因，希望在公共運輸場站、醫院等優先建置，會持續輔導地方設置。導盲行穿線沒有畫對、未對準定位磚等亂象，也會要求地方盡快調整，並加強教育宣導。

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