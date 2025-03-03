新任食藥署長由台大醫姜至剛出任 邱泰源讚如大谷翔平

新任食藥署長由台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任。（資料照，食藥署提供）

2025/03/03 17:45

〔記者林惠琴／台北報導〕新任食藥署長由台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，衛福部長邱泰源表示，新任食藥署長交接時，台大醫院院長吳明賢有特別過去，對其優秀的學生給予最大推崇，衛福部也感謝台大醫院願意割愛、借將，姜至剛對毒理、藥學都熟悉，是一個雙刀流，還有第三刀就是念過法律，堪稱食藥署的「大谷翔平」。

但藥師公會全聯會認為這項任命與專業分工背道而馳，理事長黃金舜更直言「難道食藥署長只管餐廳不中毒嗎？」對此，姜至剛今（3日）大方回應，他的恩師有藥師背景，念博士班時，念藥的部分比念醫更專精，強調醫藥本來就是一家，會攜手前進。

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針對黃金舜的發言，姜至剛指出，謝謝黃金舜代表所有藥師的指導，強調醫藥本來就是一家，一直以來攜手前進。此外，他提到，過去曾在台大醫院藥委會擔任主委，對於藥物審查進用有所了解，且本身的恩師有藥師背景，在博士班修習過程，念藥的部分比念醫的部分更專精。

姜至剛也提到，曾經在台大醫院的醫材委員會審查小組擔任召集人，對於醫材有心希望建立更好、更透明的制度，讓這個領域有更好的競爭力。還有化粧品的動物測試替代策略，不要讓人類的美麗建立在動物受傷、受苦上，也是持續推動的目標。

姜至剛指出，過去民眾在媒體上看到他，通常是食品相關議題，但其實在藥學、醫材、化粧品等領域也有機會參與一些事務，希望有要很多努力的地方一起攜手前進，並透露前幾天有遇到黃金舜，承諾會找時間拜訪交流。

另外，在生理食鹽水供應現況上，姜至剛說明，在永豐事件前，全國月平均總供應量約230餘萬（500 mL）、109餘萬（1L），現則是國產7家藥廠今年3月總供應量約220餘萬（500 mL）、108餘萬（1L），尚達供需平衡，且食藥署尚有專案輸入，供緊急調度使用。

姜至剛強調，為滿足臨床需求，食藥署已建立輸注液媒合機制，並請國內合格廠商持續增產及核准專案輸入，至今年3月2日已陸續媒合予醫療機構共1551件。食藥署持續鼓勵醫療機構與國內生產生理食鹽水藥廠簽訂長期契約，後續將逐步回歸市場機制。

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