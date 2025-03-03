斥資2.4億蓋苑裡全民運動館流標4次 苗南鄉親要再等等

苑裡鎮全民運動館外觀設計圖。（縣府提供）

2025/03/03 17:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府自籌2.4億餘元，規劃在苑裡鎮興建全民運動館，提供苗南地區縣民更多元、完善的運動空間與設施，此案備受地方期盼，但工程自去年9月起招標迄今，已流標4次，原設定明年底前完工的目標期程，勢必往後推延。縣府表示，已修正預算書圖，並於今天公告第5次招標，盼能順利標出。

縣府自籌2億4900多萬元在苗南地區的苑裡鎮新建全民運動館，選址於苑裡鎮中正國小對面4筆公有地，規劃新建地下一層、地上三層的場館，提供各種教室設施，以及攀岩、韻律教室、多功能教室、飛輪教室、體適能中心和多功能球場，但工程自去年9月起招標，迄今半年來已流標4次。

請繼續往下閱讀...

縣府水利處表示，受原物料上漲、缺工及苑裡鎮全民運動館建案有地下室，工程較複雜等因素影響，致使招標不順，最近已於2月修正檢討預算書圖，簡化部分外牆工項等，降低施工成本，已於今起公告第5次招標，盼能順利標出。

苑裡鎮代表會主席洪晃琦表示，自縣府宣布將在苑裡新建全民運動館後，地方都很開心並十分期盼，他也明白現今受原物料上漲等因素，公共工程招標不易，建議縣府也能調高計畫預算，以吸引廠商投標，地方都殷殷期盼工程能早日發包興建。

除了苗南地區的苑裡鎮全民運動館，縣府也補助苗栗市公所2000萬元於苗中地區興建苗栗市全民運動館，及編列2.4億元在苗北地區的竹南鎮興建全民運動館。苗栗市全民運動館預計7月竣工、竹南鎮全民運動館也可望於今年上半年前完工。

縣府選址於苑裡鎮中正國小對面4筆公有地，興建全民運動館。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法