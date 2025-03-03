天天塞！台74線大里東昇里匝道進度72％ 預計7月完工

台74線大里區東昇里路段新設匝道正在施工，目前進度稍微超前，預計今年7月可完工。（記者陳建志攝）

2025/03/03 17:35

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速公路在大里區東昇里路段增設匝道，前年2月開工，為銜接匝道與主線，在太平往大里方向約29K附近封閉外側車道施工，車道由3線縮減變2線，每天上下班時間幾乎都塞車，民眾希望施工期能縮短；公路局員林工務段表示，目前施工進度達72%稍微超前，預計今年7月可完工，屆時就會將車道恢復成3線道。

為方便台中大里、太平、東區的民眾上台74線快速道路，在地方爭取下，公路局與市府規劃闢設「東昇里路段南入匝道」，2023年2月開工後目前正在施工，為了讓匝道和主線銜接，在太平往大里的方向的外線車道，封閉約500公尺進行施工。

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因該路段的車道由3線變成2線，造成車流減速回堵，上下班時間更是一路回堵到太平，甚至塞到太平溪洲路的上匝道，車陣綿延數公里，幾乎天天塞，讓用路人抱怨連連，都希望能早日完工恢復成3線車道。

員林工務段長秦滄漪表示，因匝道銜接時須將護欄打掉，加上該路段並無路肩，因此需佔用一個車道施工，目前主結構的高架橋樑都已經完工，正在進行匝道護欄，還有南下線平面人行道的復原，預定進度71.6%，實際進度72.4%，進度稍微提前，預計今年7月可完工，屆時就會拆掉施工圍籬，將車道恢復成3線道。

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