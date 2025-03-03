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    台中新光三越「2階段」拓點至林酒店明登場 13家美妝品牌進駐

    台中新光三越今天（3日）再宣布拓點第二場活動。（記者許國楨攝）

    台中新光三越今天（3日）再宣布拓點第二場活動。（記者許國楨攝）

    2025/03/03 17:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越氣爆事故發生已半個多月，近日終於開放員工入內取私人物品及開闢第二賣場，繼首場3/1（六）在台中世界貿易中心展覽場一館展開，今天（3日）再宣布拓點第二場活動，明日起擴展至台中林酒店，將由雅詩蘭黛集團和資生堂集團旗下共13個化妝品牌進駐參與。

    新光三越公關協理張家齊表示，為協助廠商夥伴進行妥善的短期安置，持續服務顧客，「服務不間斷計畫」的第二賣場第一階段，已在本月1日於台中世貿展覽館一館展開，本週起將擴大業種與服務範圍，第二賣場之第2場活動將於 3/4（二）至 3/31（一），除3/4首日開放消費者時間在下午兩點鐘，接下來都是上午11點至晚上9點在林酒店1樓展開。

    而此次有13個知名品牌進駐，分別為BOBBI BROWN、Clé de Peau Beauté、CLINIQUE、DARPHIN、ESTEE LAUDER、IPSA、Jo Malone London、LA MER、NARS、ORIGINS、TOM FORD、資生堂東京櫃、資生堂國際櫃。

    另第三階段也將於3月11日至3月21日在台中長榮桂冠酒店3樓展開，以女性服飾、潮流服飾為主，目前已有超過12個品牌加入，預計後續還會有品牌進駐。

    張家齊表示，新光三越台中中港店依據台中市都發局備查的「安全評估人員進出計畫」，自上週六（3/1）起 展開專櫃同仁入館領取私人物品作業，感謝台中市都發局到場督導，警察局及消防局協助管制，相關作業持續順利進行中，同時新光三越已委託專業建築師團隊及營造工程顧問公司，在安全無虞的前提下，加速推動安全防護計畫。

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