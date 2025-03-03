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    新北蘆洲鴨母港溝炮杖花開了！ 春遊迎接橘色花海

    鴨母港溝沿線種植炮仗花，早晨陽光下的炮仗花顯得格外亮眼。（圖由新北水利局提供）

    鴨母港溝沿線種植炮仗花，早晨陽光下的炮仗花顯得格外亮眼。（圖由新北水利局提供）

    2025/03/03 17:09

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市蘆洲區鴨母港溝沿線種植炮仗花，已隨著春天的腳步綻放，超過上百株的炮仗花聚串地攀爬在鴨母港溝人行道旁，橘紅色的花海爭春怒放，預計花季將至3月中旬，歡迎造訪感受熠熠奪目的亮麗景色。

    市府水利局長宋德仁表示，紫葳科的炮仗花又稱「炮仗紅」、「炮竹花」、「黃金珊瑚」，花串猶如喜慶燃放的鞭炮，每逢1月下旬，炮仗花的花苞就開始生長，炮仗花的花語富貴吉祥，寓意帶給人間幸運、幸福。開花時纍纍成串，就像是紮成一束的鞭炮一般，花朵本身帶著顯眼又喜氣洋洋的橘紅色，呼應華人傳統的慶典形象，因而得名。

    宋德仁指出，除了炮仗花海，鴨母港溝還有「白鷺之衍」人行陸橋與「光影穿廊」休憩平台，以及位於文化活動廣場的體健設施，放慢腳步同時欣賞「鷺洲」白鷺鷥覓食的美景，非常適合親子同來場生態觀察之旅。

    經常在鴨母港溝駐足賞鳥攝影的李小姐說，春節期間就看見炮仗花越開越多，綠意盎然的鴨母港溝更增添了喜氣，讓人感覺隨境轉事事圓滿，樂見鴨母港溝周邊景觀生態愈來愈豐富美麗。

    完全盛開的炮仗花就如同爆竹炸開，喜氣洋洋。（圖由新北水利局提供）

    完全盛開的炮仗花就如同爆竹炸開，喜氣洋洋。（圖由新北水利局提供）

    鴨母港溝生態多元，隨時可見白鷺鷥棲息覓食。（圖由新北水利局提供）

    鴨母港溝生態多元，隨時可見白鷺鷥棲息覓食。（圖由新北水利局提供）

    來鴨母港觀察生態，如細心留意常可發現灰鶺鴒等野生水鳥的意外驚喜。（圖由新北水利局提供）

    來鴨母港觀察生態，如細心留意常可發現灰鶺鴒等野生水鳥的意外驚喜。（圖由新北水利局提供）

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