民眾發現鯨豚、海龜擱淺 海保署：1件事千萬不能做

台灣去年共有398隻鯨豚及海龜死亡，海保署呼籲民眾若發現牠們擱淺，千萬不能再推回海中，務必靜待救援小組到場。（海保署提供）

2025/03/03 17:08

〔記者洪定宏／高雄報導〕海保署今天公布去年台灣鯨豚及海龜擱淺報告，共有484隻擱淺，但最後總死亡數多達398隻；比較特別的是，其中4隻因民眾多次嘗試自行推回海中，導致牠們嗆傷、肺部積水而無法存活。

海保署指出，去年因民眾將擱淺鯨豚與海龜推回海中的4起案件，共導致3隻鯨豚及1隻海龜嗆水死亡，分別是宜蘭縣的小抹香鯨、侏儒抹香鯨、綠蠵龜，以及台南市的瑞氏海豚。

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海保署提醒，鯨豚與海龜都是肺部呼吸動物，如果未經檢查，就貿然推回海中，牠們可能因體力衰竭無法浮起換氣，或因失去平衡導致海水吸入呼吸道，進而造成類似人類溺水的傷害。

所以，海保署呼籲民眾，在專業人員到達前，切勿貿然將鯨豚及海龜推回海中，以免錯失最佳救援時機。此外，鯨豚的聽覺感官相當靈敏，現場也應避免喧嘩，隔離群眾減少吵雜聲。

海保署統計，去年鯨豚擱淺通報159隻，最後總死亡數150隻，主要是露脊鼠海豚、印太瓶鼻海豚、瓶鼻海豚、弗氏海豚，原因為過於腐敗、疑似混獲、自身疾病，地區以連江縣、澎湖縣、新北市最多。

海龜擱淺通報有325隻，最後總死亡數248隻，主要是綠蠵龜、玳瑁、欖蠵龜、赤蠵龜，原因為岸際擱淺、混獲、漂流、廢棄魚網纏繞，地區以宜蘭縣、台東縣、澎湖縣最多。

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