政大師生攜手石碇居民 推首支保育品牌「龜茶Good Day」

政大師生攜手石碇居民，推出首支保育品牌「龜茶Good Day」。（圖由政大提供）

2025/03/03 17:07

〔記者林曉雲／台北報導〕位於北市文山區的國立政治大學，師生攜手新北市石碇居民，推出首支保育品牌「龜茶Good Day」行銷永安茶，今日與新北市農業局簽訂合作備忘錄，藉由消費友善環境農產品，以支持保育瀕絕的食蛇龜等物種行動。

政大校長李蔡彥表示，政大與石碇永安已結緣5年，去年植樹月他和學生前往永安與居民一起種樹，政大學生也參加「大專生洄游農村競賽」，到永安駐村也歷經3屆，都有不錯成績，師生與鄉親建立深厚情誼，而政大透過教育部高教深耕計畫USR hub的孵化，政大產創總中心以石碇永安為起點，針對石碇、坪林等場域，執行「韌性山村．永續翡翠」計畫，期待將影響力擴散到大文山地區，增進農村再生、生態保育與永續發展。

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新北市農業局長諶錫輝表示，協助石碇永安社區結合食蛇龜、神龜島意象，設計友善耕作茶葉的「龜茶Good Day」包裝，傳遞保育食蛇龜理念，盼凝結在地茶農向心力，銷售推廣石碇包種茶、東方美人茶與蜜香紅茶等特色好茶，並藉由與政大的合作，促成年輕人返鄉契機。

石碇區長王思凱、永安里長蕭敏玲、永安社區發展協會理事長楊武雄及政大副校長兼永續長詹志禹、主秘陳百齡、大學社會責任辦公室執行長徐士勛、副執行長王雅萍、永續發展辦公室主任吳秦雯及產學營運暨創新育成總中心營運長林士淵等與永安居民近50人出席簽署儀式。

蕭敏玲表示，社區位於「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」範圍，過去在政大協助下，參與農業部林業署宜蘭分署「社區林業」與「食蛇龜生態服務給付示範計畫」，以保育食蛇龜為訴求，推動環境友善茶園與生態巡守，參與農友不使用除草劑、有刀片的除草機等，茶園也保留一定高度的雜草或落葉讓龜類棲息，學生暑期到永安駐村參與生態巡守，也陪伴長者農閒時投入健康促進活動。

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