0121地震災後復原 南市啟動「貨櫃屋」計畫

台南市政府今天召開記者會說明震後危險建築物複評進度、災後復原與災民中長期安置等情形與進度。（記者王姝琇攝）

2025/03/03 17:04

〔記者王姝琇／台南報導〕0121嘉義大埔地震導致台南市楠西區、玉井區等地嚴重災情，各區災後復原情形及進度備受關注。台南市政府今天宣布將於3月5日在楠西區公所成立「震災復原聯合服務中心」，並擬定貨櫃屋計畫，依受災戶需求地點放置，解決民眾居住及工作距離等問題。

副市長葉澤山表示，市府加速在2月28日前完成危險建築物緊急「紅、黃單」複評及損壞評估，並由13個局處同仁分組前進楠西、玉井、南化等3個災區訪視，深入了解災民個別需求。

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針對受災戶居住需求，葉澤山說，山區幅員遼闊，要找到距離民眾工作地點近的臨時住所並不容易，因此市府擬定貨櫃屋計畫，打造20呎長的貨櫃屋，依照民眾地點需求放置，但由於貨櫃屋並不列入中央租屋補貼範圍，這部分將由市府提供協助，受災戶只需月付2000元，即可承租1年。

此外，南水分署宿舍已整修完成，共有34棟，其中22棟已有民眾申請入住，目前也持續受理申請。民政局局長姜淋煌說明，入住順序主要以住帳棚及車上民眾優先，再來則為紅黃單、弱勢戶、一般戶。欲就近暫住帳篷、工寮等部份災民，將協助採用承租「貨櫃屋」方式進行安置。

為協助居民適應新環境，社會局後續將在南水分署宿舍附近，運用貨櫃屋建立交誼據點，打造社區交誼空間，提供當地居民聚會交流，互相支持關懷。

工務局長陳世仁指出，危險建築物「紅、黃單」緊急評估受理總數有4235件，已完成4222件，其中紅單有511件、黃單有1525件。至於申請複評案件，共受理420件，已完成410件；損壞評估進度方面，目前共受理1759件，已完成1623件。

都發局長林榮川說明，已向中央提報租金補貼需求共1500戶，爭取經費2.88億元，截至目前已有286件預登記，其中147件有租屋，48件完成送件，30件已審核通過且核撥。

而0121地震農業災害現金救助已全數撥款，總計1100餘萬元，受理件數包括楠西區125件、玉井區81件、南化區42件及其他行政區41件。此外，觀旅局推出台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫、台南市民旅遊補助計畫，盼透過補助鼓勵旅行社組團前往觀光。

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