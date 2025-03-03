公路局防災演練 台21線131K處3/6~3/7上午封閉管制

台21線131K觀山路段辦防災演練，3/6~3/7上午9時至12時封閉管制。（公路局提供）

2025/03/03 16:59

〔記者張協昇／南投報導〕公路局中區養護工程分局，3月6日（星期四）及3月7日（星期五）上午9時至12時為辦理「台21線131K地震及颱風複合型災害防救演練」預演及正式演練，將封閉管制台21線131K觀山路段。由於台21線係南投通往玉山國家公園塔塔加遊憩區及往返阿里山唯一道路，公路局提醒用路人預做作行程規劃，屆時請行駛替代道路，若演習提早結束，就會提早解除管制。

公路局中區養護工程分局信義工務段表示，此次演習係為強化公路局與相關單位的即時防救災應變能力，演練期間封閉管制台21線131K觀山路段，敬請往南投縣信義鄉方向行駛用路人，由台21線改走台16線、台3丙線、台3線、國道3號、台18線再接台21線；往嘉義縣阿里山鄉方向行駛用路人，由台21線改走台18線、國道3號、台3線、台3丙線、台16線再接台21線。

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公路局中區養護工程分局指出，道路管制期間，請用路人預作行程規劃或提前改道，屆時若行經管制路段，務必配合現場管制人員疏導及管制措施，並耐心等候，也請用路人行經上述路段隨時注意路側資訊可變標誌及收聽警廣臺中分台FM94.5，該局轄管交控中心將隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。相關即時路況可至該局網站、省道即時交通資訊網及下載幸福公路App查詢，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

台21線131K觀山路段辦防災演練封閉管制，用路人改道行駛路線圖。（公路局提供）

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