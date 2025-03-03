2024旅宿住客減少103.7萬人次 旅館民宿平均房價降低

2024年台灣旅宿業住客7879.6萬人次，比前一年減少103.7萬人次。（記者蔡昀容攝）

2025/03/03 16:58

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣觀光去年遇颱風地震受挫，根據交通部觀光署3日公布分析，2024年旅宿業住客7879.6萬人次，比前一年減少103.7萬人次。平均房價也較前一年低，旅館減少35元降至2960元，民宿減少104元降至2405元。

觀光署公布2024年旅宿業營運分析。我國旅宿業去年共有1萬5573家、25萬575房，比前一年增加672家、3045房；新投入業者多是民宿，增幅683家，旅館業減幅11家。

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旅宿業住客7879.6萬人次，較前一年7983.3萬人次略減，但仍有疫情前2019年的98.6%，大致維持疫前水準。旅館業住房率50.44％。較前一年減少0.42個百分點；民宿業24.67％，較前一年減少1.95個百分點。

平均房價方面，旅館業2960元，較前一年2995元下降1.17％；民宿業2405元，較前一年2509元下降4.15％。最高平均房價落在第1季，旅館業為3048元、民宿為2507元。

2024年旅宿業總營業收入1788.27億元，較前一年增加8.4億元、成長0.47％，呈小幅成長趨勢；推測可能是餐飲等附業業績增加。

觀光署分析，去年4月起陸續發生颱風及地震，影響旅宿市場，房價上漲趨勢略為趨緩。而以旅館業平均房價分佈來看，79％業者低於平均、21％業者高於平均，市場持續呈分眾化趨勢。

署長周永暉表示，去年雖然歷經地震及颱風，整體仍維持一定水準，而今年第一季國際客來台情況，目前持續穩定成長，因此要適度推出活動引客留宿，也鼓勵地方政府舉辦主題活動，中央地方一起努力。

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