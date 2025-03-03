台泥綠能義竹F區漁電許可遭廢止案 暫緩執行

台泥嘉謙綠能在F區91-94及103號池噴灑石灰粉殺菌，並調節酸鹼值。（台泥嘉謙綠能提供）

2025/03/03 16:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台泥嘉謙綠能公司在嘉義縣義竹一期漁光案F區去年底因嘉義縣政府查核發現未能全區有養殖事實，遭廢止漁電共生農業容許，台泥嘉謙綠能向農業部提出訴願，農業部同意暫緩執行原處分；台泥嘉謙綠能今天表示，感謝主管機關暫緩執行原處分，養殖團隊於2月底已針對縣府廢止許可的漁電共生一期F區5爭議池，展開噴灑石灰粉殺菌作業，為3月中正式投放魚苗做好前置準備。

台泥嘉謙綠能表示，依據與養殖戶簽訂的合約，台泥嘉謙綠能擁有此區養殖與光電的完整使用權；由於協商已久的少數爭議魚池未能達成共識，導致縣府進行裁罰，公司集結由海洋大學、屏東科技大學等機構出身的專家組成「漁青團隊」，已在週邊漁池成功養殖，並進駐爭議池91-94及103號魚池。

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台泥嘉謙綠能表示，針對F區內個案爭議，已於去年多次透過存證信函與律師函提醒陳姓養殖戶，若真有意願養殖應盡速取得台泥嘉謙綠能授權並進場養殖，並於函中說明該5池未守法養殖可能涉及的營運損失，提醒陳姓養殖戶盡快投入養殖，確保自身及其他養殖戶的權益不受影響，但因陳姓養殖戶未予理會，導致F區許可最終遭撤銷，整區其他合法養殖戶也陷入不確定性；而陳姓養殖戶上週也請公司出資租借吊車，協助他移走在李姓親戚養殖池內遺留的水車，公司團隊也允諾給予協力。

台泥嘉謙表示，尊重現行法規，已透過訴願及司法程序維護權益，後續將交由相關機關判定，也將透過進場養殖補救與訴願維護F區3位守法養殖戶的權益，避免因單一個案受到影響。

台泥嘉謙綠能表示，傳統養殖模式因極端氣候、水質變化加劇面臨風險，漁電共生一期推動過程中與台泥共同努力的養殖戶展現高度的合作精神，公司將投入資源持續優化漁電案場養殖管理方式，建立標準模式與指引，降低年輕人進入養殖產業的門檻，讓資深養殖戶減少摸索成本，更快適應產業轉型。

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