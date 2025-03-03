雲林跨清水溪新橋動工 離溪床43層樓全國最高景觀橋梁

149甲線新建跨越清水溪橋採雙脊背橋形式，橋面離溪床最高有129公尺，相當43層樓高，為全國最高橋梁，圖為模擬圖。（雲林縣府提供）

2025/03/03 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕1999年921地震縣道149甲線雲林古坑樟湖通往草嶺段中斷，直到2022年2月才恢復通車，但因道路蜿蜒、坡度陡，只限小型車通行，縣府爭取新建跨越清水溪橋，讓道路截彎取直，獲中央核定12.6億元，今（3）日辦理動土祈福典禮，預計2028年7月完工，橋面距離溪床最高129公尺，相當於43層樓高，是全國最高的橋梁。

縣道149甲線是雲林縣古坑鄉樟湖往來草嶺重要聯絡道路，連結華山、萬年峽谷、貝殼化石區等觀光景點，921地震中斷後，25K至28K因崩塌中斷，往草嶺的車輛要繞道縣道149乙線，經南投桶頭，影響草嶺、樟湖觀光量能，多年來地方積極爭取修復。

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雲林縣交通工務局長汪令堯指出，有鑑149甲線全線受災，縣府整合交通部、公共工程委員會及地方資源，總計投入3.36億元，中斷22終於在2021年全線通車。

汪令堯說，受限道路線型及坡度，以小型車通行為主，為改善彎道及坡度限制，縣政府規劃新建跨請水溪大橋，以截彎取直，新橋為雙脊背橋，全長680公尺，主橋440公尺，兩側引道合計240公尺，全寬配置雙向雙車道及人行空間達17公尺。

汪令堯表示，因位處峽谷地形，溪底與橋面高差最高達129公尺，相當43樓層高，全國最高外，跨度達200公尺，與金門大橋同為全國最長，完工後成為別具特色的景觀大橋，遇雲海季宛如在雲中的天空之橋，另配合當地天然地景，原來的149甲線將規劃成3公里的有氧健康步道。

張麗善指出，縣府從2018擬定草嶺風華再現三部曲，分階段改善交通，要把遊客帶進來，首部曲改善與南投縣合力改善149乙線4處髮夾彎，開放遊覽車通行；二部曲修復中斷22年的縣道149甲線路段。

今天動工祈福為第三部曲，讓遊覽車可以直接開進草嶺，節省更多時間，完工後可帶動古坑華山、樟湖及草嶺山區觀光。

公路局副局長林聰利表示，149甲線清水溪橋到外湖路段921地震嚴重毀損，後續又遇莫拉克颱風等數次風災、暴雨影響，歷屆立委包括張麗善、劉建國都要求修復改善，新建跨清水溪橋總經費12.6億元，中央補助10.7億元，縣府自籌1.89億元，完工後可大幅改善古坑草嶺聯外交通之不便，帶動地方觀光。

149甲線截彎取直新建跨清水溪橋，兩側橋塔分別在23K+735處（圖左）與25K+750處（圖右）。（記者黃淑莉攝）

總經費達12.6億元，雲林縣道149甲線新建跨清水溪橋動土，預計2028年7月完工。（記者黃淑莉攝）

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