台中4/1起填表投保傷害險 才能租借YouBike2.0

中市自4月1日起 未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/03 16:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為保護騎YouBike民眾的安全，台中市政府交通局參考台北市、新北市、桃園市強制納保實施成果，將自4月1日起實施新制，未投保公共自行車傷害險，將無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0等新措施，交通局表示，民眾無須負擔保費，「政府幫你出」。

中市府積極推動YouBike公共自行車服務，截至2月已建置1,534站租賃站，累積總騎乘人次超過1億400萬，交通局長葉昭甫指出，台中市保障YouBike使用者騎乘安全，分別於107年11月及108年7月開始推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險。為加強提升使用者騎乘保障，4月1日起將實施新制，提醒使用者提前注意自己是否有完成傷害險投保，若完成投保，即可獲得全國騎乘YouBike保障，維護騎乘權益，已投保的民眾則不須再重新投保。

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交通局為進一步保障公共自行車使用者，持續為使用者、使用者外之第三人，分別投保公共自行車「傷害險」及「第三人責任險」，請市民到「微笑單車」的App或網站完成YouBike投保登記，免付保險費，安心騎乘上路。

葉昭甫表示，YouBike營運廠商「微笑單車」近期將陸續針對尚未投保傷害險會員傳送簡訊提醒，收到簡訊的會員可於微笑單車官方網站或APP「登入會員」，即可於會員選單中之「公共自行車傷害險」功能免費加保，特別提醒實際使用者與被保險人須為同一人，始符合理賠資格，請會員務必檢查登記的每張卡是否均為使用者，以維自身權益。

中市自4月1日起 未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0。（市府提供）

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