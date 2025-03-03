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    羅東呷拜拜3/22席開500桌 一桌3000元11日起開放預訂

    羅東呷拜拜訂於22日席開500桌，圖為往年活動澎湃菜色。（資料照，記者江志雄攝）

    羅東呷拜拜訂於22日席開500桌，圖為往年活動澎湃菜色。（資料照，記者江志雄攝）

    2025/03/03 16:28

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭大拜拜辦桌前晚落幕，將換上羅東3月初3帝爺生呷拜拜迎鬧熱接力登場，22日活動當天預計席開500桌，邀請5家知名餐廳端上拿手好菜，一桌原價6500元，優惠價3000元，11日起在羅東鎮公所受理訂桌，訂完為止。

    宜蘭大拜拜辦桌今年在宜蘭運動公園體育館前席開380桌，安排歌手獻唱、神尊及神將駕臨賜福，營造出傳統廟會宴客熱鬧氛圍。羅東帝爺生呷拜拜則在羅東鎮公所周邊搭棚辦桌，由供餐的5家餐廳派員外燴。

    主辦單位羅東鎮公所今天（3日）指出，羅東帝爺生呷拜拜辦桌的餐廳業者，包括天香台灣料理館、年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館，每桌10道菜色，有蒜蓉粉絲蒸扇貝、黃金玉米雞、蘭陽燻鴨、蘭陽什錦西魯肉、幸福生菜龍蝦等等，均為各餐廳當家主廚的招牌料理。

    這項活動訂於11日上午8點開始接受訂桌，每人每次最多訂3桌，當場繳費，訂完為止，依照歷年經驗，不到2小時就被訂一空。開席時間是22日晚間6點，邀請曹雅雯、謝宜君、陳隨意等多名歌手演出。

    羅東呷拜拜辦桌料理，均為各餐廳當家主廚的拿手菜。（資料照，記者江志雄攝）

    羅東呷拜拜辦桌料理，均為各餐廳當家主廚的拿手菜。（資料照，記者江志雄攝）

    今年羅東呷拜拜邀請5家知名餐廳供餐。（圖由羅東鎮公所提供）

    今年羅東呷拜拜邀請5家知名餐廳供餐。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜是行之有年的在地活動。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東呷拜拜是行之有年的在地活動。（圖由羅東鎮公所提供）

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