新北春紛節3/22登場 匯聚音樂、露營、市集與寵物樂園一次滿足

新北春紛節宣傳記者會。（記者羅國嘉攝）

2025/03/03 16:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕享受春日美好氛圍！新北市高灘地工程管理處在春天打造「新北春紛節」，將在22日至23日下午1時至晚上8時，於三重大都會公園登場。今年以「Follow your heart」為主題，規劃四大主題展區、三大舞台，不僅可親子、毛小孩互動，及聽取卡司輪番開唱，另市集則匯聚北、中、南超過150家攤位，及現場每日下午3時限量贈送野餐墊、圓扇。

市府今（3）日舉辦記者會，副市長陳純敬以復古穿搭揭開今年活動，他說，此次「生活節」概念的四大展區，包括「春紛微醺 搖呀搖」結合金曲音樂與餐酒體驗，沉浸春日微醺氛圍；「游牧野餐 躺呀躺」打造復古露營風格，彷彿走進懷舊露營村落；「親子樂園 滑呀畫」讓孩子攜帶二手玩具、童書進行交換，培養惜物永續觀念；「毛小孩 跑呀跑」寵物友善樂園開放狗狗社交玩樂，並規劃寵物主題講座，讓飼主學習更多與毛孩相處知識。

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高灘處長黃裕斌表示，今年音樂舞台也規劃三大主場，其中春紛大舞台邀請Angie安吉、HUSH、icyball 冰球樂團、Night Keepers守夜人、SoulFa 靈魂沙發、小男孩樂團、柏霖PoLin、徐暐翔、鄒序Hogan T.、麋先生MIXER等卡司輪番登場；綠洲小舞台由Hit Fm台北之音DJ帶來90年代至千禧年的經典金曲；動物島小小舞台則由DJ播放remix版兒童歌曲。

另外，今年市集規劃四大主題超過150家攤位，此外，更推出「老饕計畫」餐酒美食，食物套組有新軒烤鴨、好咖x正宗大眾滷味和龍門胡椒餅，以及三重在地業者啤酒頭釀造合作特仕款精釀啤酒，並隨附周邊限量商品，民眾只要透過活動官網的活動快訊預訂，到活動當天領取即可享用新北在地人氣排隊美食。

黃裕斌說，首次參加的民眾可提前規劃行程，關注活動官網與臉書，選擇自己感興趣的展區與活動，也提醒民眾記得攜帶舒適鞋、防曬用品、水壺等。另外，交通部分，可搭乘捷運中和新蘆線到達三重站後，於出口1號循引導指標進入；公車可搭乘62、232、227區、264、640線，到捷運三重站下車，步行3分鐘至會場。

「春紛微醺搖呀搖-春紛大舞台」一同參與最CHILL的大型春日音樂饗宴。（圖由高灘處提供）

「游牧野餐躺呀躺-綠洲小舞台」。（圖由高灘處提供）

「親子樂園滑呀畫-動物島小小舞台」打造爸媽充電休息區。（圖由高灘處提供）

「毛小孩跑呀跑-寵物遊戲區」毛孩盡情在草地奔放，一起來認識狗朋友。（圖由高灘處提供）

新北春紛節規劃「親子樂園 滑呀畫」讓孩子攜帶二手玩具、童書進行交換，培養惜物永續觀念。（記者羅國嘉攝）

新北春紛節規劃「親子樂園 滑呀畫」、「春紛微醺 搖呀搖」。（記者羅國嘉攝）

新北春紛節規劃「毛小孩 跑呀跑」寵物友善樂園開放狗狗社交玩樂，並規劃寵物主題講座，讓飼主學習更多與毛孩相處知識。（記者羅國嘉攝）

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