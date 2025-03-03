每隻每月1200元委託代養186隻流浪犬貓 彰縣公告2個月無人問

彰化縣動防所今年1月公告代養收容計畫，每隻每月1200元代養費用，但公告迄今沒人提出申請。（圖縣府提供）

2025/03/03 16:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣動物防疫所首度祭出「浪浪代養專案」，開出每隻每月1200元的委託代養費用，盼為186隻流浪犬貓尋找臨時棲身之地，然而公告2個月來，卻乏人問津！

這項計畫原本是因應流浪狗中途之家即將重建，動防所提前為浪浪們尋找安置地點，除了持續推廣認養，也希望透過補助吸引合格的愛心人士或團體協助代養。

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動防所表示，計畫提供每隻每月1200元（一天40元）的補助，包含飼料與基本照護費用，雖然金額有限，但目的並非營利，而是希望找到真正願意照顧浪浪的愛心代養者或團體，沒想到今年1月公告至今尚無人來申請，計畫持續公告至今年12月31日，也將加強推廣認養，希望能在期限內為這群浪浪找到出路。

根據計畫規定，只要是彰化縣內合格立案的動物保護、環境教育等社會團體、公會、協會或財團法人，或是彰化縣民，且代養場地位於彰化縣，經審查符合資格後，就可申請這筆代養費用。申請方式為掛號郵寄或親送至動防所，相關文件可上官網下載。

流浪貓經由毛爸毛貓們的照顧，成為飼主家庭的開心果，快樂非金錢買得到。（記者張聰秋攝）

在毛爸毛媽的呵護下，流浪貓也能成為人見人愛的家庭成員，跟著飼主一起生活成長。（記者張聰秋攝）

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