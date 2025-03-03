為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    每隻每月1200元委託代養186隻流浪犬貓 彰縣公告2個月無人問

    彰化縣動防所今年1月公告代養收容計畫，每隻每月1200元代養費用，但公告迄今沒人提出申請。（圖縣府提供）

    彰化縣動防所今年1月公告代養收容計畫，每隻每月1200元代養費用，但公告迄今沒人提出申請。（圖縣府提供）

    2025/03/03 16:16

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣動物防疫所首度祭出「浪浪代養專案」，開出每隻每月1200元的委託代養費用，盼為186隻流浪犬貓尋找臨時棲身之地，然而公告2個月來，卻乏人問津！

    這項計畫原本是因應流浪狗中途之家即將重建，動防所提前為浪浪們尋找安置地點，除了持續推廣認養，也希望透過補助吸引合格的愛心人士或團體協助代養。

    動防所表示，計畫提供每隻每月1200元（一天40元）的補助，包含飼料與基本照護費用，雖然金額有限，但目的並非營利，而是希望找到真正願意照顧浪浪的愛心代養者或團體，沒想到今年1月公告至今尚無人來申請，計畫持續公告至今年12月31日，也將加強推廣認養，希望能在期限內為這群浪浪找到出路。

    根據計畫規定，只要是彰化縣內合格立案的動物保護、環境教育等社會團體、公會、協會或財團法人，或是彰化縣民，且代養場地位於彰化縣，經審查符合資格後，就可申請這筆代養費用。申請方式為掛號郵寄或親送至動防所，相關文件可上官網下載。

    流浪貓經由毛爸毛貓們的照顧，成為飼主家庭的開心果，快樂非金錢買得到。（記者張聰秋攝）

    流浪貓經由毛爸毛貓們的照顧，成為飼主家庭的開心果，快樂非金錢買得到。（記者張聰秋攝）

    在毛爸毛媽的呵護下，流浪貓也能成為人見人愛的家庭成員，跟著飼主一起生活成長。（記者張聰秋攝）

    在毛爸毛媽的呵護下，流浪貓也能成為人見人愛的家庭成員，跟著飼主一起生活成長。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播