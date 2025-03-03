韓國「1經典美食」在台灣不紅？ 一票人曝2原因：鹹酥雞完勝

一名網友表示，他注意到在韓國特別受歡迎的「韓式炸雞」，反而在台灣始終沒有出現爆紅現象，該文一出，立即掀起大批網友熱烈討論。示意圖。（美聯社資料照）

2025/03/03 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年受到南韓影劇、遊戲與動畫中的「韓流」文化影響，各種韓國特色美食被引入台灣，吸引不少民眾品嚐。不過有一名網友表示，他注意到在韓國特別受歡迎的「韓式炸雞」，反而在台灣始終沒有出現爆紅現象，該文一出，立即掀起大批網友熱烈討論，不少人也紛紛點出紅不起來的「2大原因」。

該名網友日前在PTT以「為什麼韓式炸雞在台灣始終紅不起來？」為標題PO文，他認為市面常見的韓式炸雞，簡單來說就是「炸雞＋糖醋醬」，在韓劇中常時可見這道美食，也可以感受到韓國影劇跟台灣行銷用力推廣，然而韓式炸雞的展店依舊沒有很多、沒有聽到什麼人討論，令原PO好奇詢問，「是不和台灣人胃口嗎？」。

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貼文曝光後，立即引起大批網友熱議，一票人紛紛指出韓式炸雞的「口感」與「價格」是不紅的主要原因，「太貴！一盒可以買2大袋鹹酥雞」、「一份300多那麼貴，不如吃麥當勞」、「炸物就是要乾乾的，加上醬料好怪」、「貴又難吃，家裡附近2間開半年就收了」、「太貴是硬傷，隨便一份韓式炸雞差不多200～300元」。

也有網友抱持反對意見，「小貴，但真的好吃」、「超紅的啊，平行時空？」、「起家雞、BBQ明明到處開」、「你是不知道前幾年多紅喔？」、「橋村、起家雞明明很多人買」、「換個口味，總不能都吃鹹酥雞」、「我喜歡啊，XX爹才狗X難吃好嗎？」、「我怎麼覺得BBQ蜂蜜蒜味炸雞蠻好吃的」。

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