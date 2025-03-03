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    竹縣動保所下週三辦柴犬認養 週四起連3天開放相見歡

    新竹縣動保所不定期都有毛小孩認養活動，下週三將透過認養替13隻柴犬找溫暖的家，意者本週四起3天可以跟這批柴柴面對面相見歡。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動保所不定期都有毛小孩認養活動，下週三將透過認養替13隻柴犬找溫暖的家，意者本週四起3天可以跟這批柴柴面對面相見歡。（記者黃美珠攝）

    2025/03/03 15:54

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣動物保護防疫所下週三（12日）將舉辦13隻大小柴犬認養活動，週四（6日）起連續3天的早上9點到11點半、下午1點到3點將開放讓牠們跟可能的認養者相見歡，下週三早上辦理相關認養手續，競爭多的將公開抽籤決定。

    新竹縣動保所所長彭正宇說，他們不定時會辦理毛小孩的認養活動，今年1月底剛以「新春發柴~博美送暖~毛孩認養活動」為名，成功出養了35隻從新埔某非法繁殖場救出的毛小孩。

    然而前述繁殖場中同批救出已懷孕和剛生產的，共有2隻母柴犬和11隻幼柴，經動保所悉心照料後目前每隻都很健康活潑，計畫下週三開放認養，幫牠們找個溫暖的家。

    彭正宇說，這波今年的第2波毛小孩認養活動，限居住於桃竹苗地區的成年人士認養，為了是便利新竹縣動保所後續追蹤查核，以免這批大小柴犬被認養後又淪為交易商品。而只要是在新竹縣認養毛孩成功的飼主，就享有毛小孩掛號看診、醫療、檢查、洗澡、美容、以及住宿等優惠。

    有興趣且符合認養資格的桃竹苗4縣市居民，可先上新竹縣動保所網站查詢這波開放認養的柴柴照片和相關資料，新竹縣動保所動保教育園區則將於週四（6日）起到週六（8日）早上9點到11點半、下午1點到3點，開放這13隻毛小孩跟大家相見歡，跟可能的飼主來個第一類接觸。

    彭正宇說，認養者下週三到場時請配合攜帶犬籠、牽繩，在當天早上8點45分之前完成報到，並提供身分證或居住、工作證明以供核對確認認養資格。

    每人限定只能選擇認養1隻，當同1隻柴犬的認養人數超過1人，當天早上9點會對此進行公開抽籤來決定認養人，但不接受委託抽籤。

    新竹縣動物保護防疫所最新一波毛小孩認養活動，將在下週三替13隻柴犬找溫暖的家。（記者黃美珠攝）

    新竹縣動物保護防疫所最新一波毛小孩認養活動，將在下週三替13隻柴犬找溫暖的家。（記者黃美珠攝）

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