台南國小資優鑑定受理報名 今年新增4校

台南114學年度國小一般智能優異學生鑑定即起至3月7日開放報名，今年新增4所學校。（圖由台南市政府提供）

2025/03/03 15:57

〔記者王姝琇／台南報導〕台南114學年度國小一般智能優異學生鑑定即起至3月7日開放報名，今年新增4校包括善化區蓮潭國中小、永康區永康國小、東區復興國小，及安平區億載國小。

台南市國小資優資源班原有鹽水國小、新營國小、麻豆國小、新化國小、永福國小，及中西區成功國小。市長黃偉哲表示，為避免學生因區域考量無法參加鑑定而埋沒天賦，今年新增善化區蓮潭國中小、永康區永康國小、東區復興國小及安平區億載國小等4所學校開辦。

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教育局局長鄭新輝表示，台南的資優課程內容豐富多元，涵蓋科技實作、人文素養及獨立研究等各種領域，同時在課後與寒暑假提供各種多元資優教育方案，如古蹟踏查、未來STEAM系列的AI課程還有未來領袖工作坊等，更加強化資優學生的情感輔導與專業領域潛能發展。

教育局提醒家長，今年資優鑑定工作仍由原設班的6所學校辦理，經鑑定通過後，再選擇安置學校。報名採線上方式，請於報名時間內，進入「資優鑑定報名系統」 依指示填寫報名資料、上傳相片與相關資料，完成繳費後即可視為報名成功。報名簡章可至南市資賦優異教育資源中心網站下載，若有任何疑問，可洽詢各承辦鑑定工作學校。

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