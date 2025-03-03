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    北市自來水水源好+嚴密監測 官方保證可直接飲用

    台北市自來水事業處表示，北市自來水水源好，且設有95座水質監測站嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。（圖由北水處提供）

    台北市自來水事業處表示，北市自來水水源好，且設有95座水質監測站嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。（圖由北水處提供）

    2025/03/03 15:47

    〔記者何玉華／台北報導〕自來水能不能喝最近在年輕人的社群脆上引發討論，台北自來水事業處表示，北市水源保護良好，設有95座水質監測站於淨水場、加壓站及供水管網等，24小時連續嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。

    近日有民眾在Threads上貼文，指朋友家「自來水煮沸直接喝」，讓他產生懷疑可以嗎？沒想到引起熱議，有人說要裝濾水器，濾過再喝；也有南部經驗是要到加水站買水回來煮，因而引起南北差異之說，也有專家建議煮沸再喝比較安全。

    對於水質的熱議，北水處表示，台北的自來水由於水源保護良好，且經嚴密淨水處理及水質監控，完全符合「飲用水水質標準」；為了確保供水水質及民眾用水安全衛生，採取從水源至用戶水龍頭的「全流程水質管控」，建置環境部認證的水質檢驗室以及水質線上監測系統，共設有95座水質監測站於淨水場、加壓站及供水管網等，24小時連續嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。

    北水處說明，北水處對自來水水質的檢驗項目除國內飲用水水質標準項目外，並包括國際上關切及民眾所重視的新興污染物，如全氟/多氟化物、塑化劑、消毒副產物、重金屬、隱孢子蟲與梨形鞭毛蟲及其他環境賀爾蒙等項目，檢驗項目共140餘項，歷來檢驗結果均為「檢測不出」或遠低於世界衛生組織（WHO）或歐美日澳等先進國家水質標準值或指引值，水質相當優良。

    北水處補充，用戶的自來水存放於水池水塔中，於一般正常使用狀況下，存放期低於2天，自來水仍含有餘氯，具持續消毒功能，可確保自來水水質安全，因此只要每年定期清洗維護水池水塔等用水設備，自來水可於水池水塔中確保水質，可直接飲用。

    台北市自來水事業處表示，北市自來水水源好，且設有95座水質監測站於淨水場、加壓站及供水管網等，24小時連續嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。（圖由北水處提供）

    台北市自來水事業處表示，北市自來水水源好，且設有95座水質監測站於淨水場、加壓站及供水管網等，24小時連續嚴密監測水質，水質安心可靠，適合直接飲用。（圖由北水處提供）

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