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    金門淘汰客輪「太武號」贈綠島公所高雄港點交 投入綠島富岡航線

    綠島鄉今天在高雄港接收金門縣府贈送的淘汰客輪「太武號」。（記者黃明堂翻攝）

    綠島鄉今天在高雄港接收金門縣府贈送的淘汰客輪「太武號」。（記者黃明堂翻攝）

    2025/03/03 15:31

    〔記者黃明堂／台東報導〕船齡28年、原本是金門縣政府公船的「太武號」客輪去年除役，轉贈台東鄉綠島鄉公所，今天在高雄港完成點交；鄉長謝賢裕表示，接下來將整修，未來投入綠島富岡航線。

    太武輪為高雄中信造船廠建造，1997年出廠，主要為金門本島與烈嶼間的交通渡輪；2001年曾擔負金門、廈門小三通首航歷史任務，該船諸元為總噸數198噸，船長29公尺，寬8.2公尺，載客人數192人，馬力570匹，設計船速13.22節，船齡迄今已滿28年，以再生取代結束，原本已除籍退役的太武輪，將擔負起台東及綠島鄉之間交通運輸及促進觀光任務。

    綠島鄉長謝賢裕說，這艘船老舊，引起不少批評，但綠島鄉長期以來缺乏公務船舶，難以解決不良海象情況下，人員醫療救助與平日垃圾運送問題，接收太武輪客船，相比起建造新船，不僅所需的繪圖、審圖、建造、測試等期程2至3年交船時間縮短許多，而且改修舊船比建造新船資金也節省許多。

    謝賢裕說，長期以來，綠島民營客輪常說停駛就停駛，不僅民眾交通受阻，蔬果運補也受影響，有了太武輪，將可減少這種情況發生，而且現有的192席座位，會改為50席的豪華座椅，讓鄉民坐起來更舒適。

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