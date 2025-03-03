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    澎湖引進太空艙露營車 白沙瓦硐公開展示

    以豪車價格購入房產，就要看澎湖人的接受程度。（記者劉禹慶攝）

    以豪車價格購入房產，就要看澎湖人的接受程度。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/03 15:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕疫情趨緩後邊境開放，去年國人興起出國旅遊潮，導致國旅市場急速萎縮，澎湖出現民宿拋售潮。但新近白沙鄉濱海公路，連接國學大師方思溫紀念公園、三十人公廟旁高地，卻出現8輛太空艙露營車出售，搶攻澎湖旅遊市場大餅，成效如何？有待消費者檢驗。

    澎湖因僻處離島，農變建政策雖延後停辦，但建築成本卻不斷上揚，建築成本已達1坪15萬元以上，更遑論地價節節上揚，前幾年一窩蜂投資民宿，導致房間數過於飽和，加上近年來國旅市場不景氣，澎湖出現民宿拋售潮，新建案也有轉緩趨勢，但大型公共建案推動，還是一樣缺工、缺料，導致建築成本無法下降。

    雖然看似房地產不景氣，但有業者反其道而行，引進太空艙露營車，雖無法在道路行駛，但只要有自己的土地，以購買百萬豪車價錢，就能擁有房舍，現在白沙瓦硐公開展示，希望在澎湖能試水溫。價格分別為118萬及168萬，分別有6米半及11米半。

    戴姓業者表示，內裝包括衛浴乾濕分離、燈帶、衛浴設施、熱水器、電動冷暖溫度控制等，可以以大型吊車移動，目前已有人洽詢，自住或是民宿經營都可。其實澎湖先前就有業者引進，在烏崁濱海及青灣仙人掌公園，都有設置，但經營狀況都不佳，只是現在大環境不佳，如果以豪車價格購入房產，也會吸引小資群青睞。

    白沙瓦硐出現太空艙露營車展示，在澎湖市場一探水溫。（記者劉禹慶攝）

    白沙瓦硐出現太空艙露營車展示，在澎湖市場一探水溫。（記者劉禹慶攝）

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