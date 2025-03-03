台東8業者將參加東京國際食品展 縣府與日本餐飲合推「台東祭」

台東縣府將帶領8家業者參加東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

2025/03/03 15:19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年再度攜手8家在地業者於3月11日至3月14日參展亞洲最大的「2025年東京國際食品展」，今天展示產品暖身。縣長饒慶鈴表示，持續推動台東特色食材進軍日本市場，立委陳瑩也允諾會請日本的國會議員朋友協助推廣。

縣府財政及經濟發展處指出，縣府除了將推廣台東紅藜、小米、洛神及紅烏龍等在地特色食材，也與日本餐飲市場合作「台東祭」活動，推出限定一個月的台東獨特的風味料理；另邀請日本在地通路、餐廳、超市、量販店及批發等買家進行一對一媒合商談會。

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今年台東參展東京食品展的地方業者物產涵蓋紅烏龍茶葉、地酒、小農辣醬、酵酢等物產，包括秋釀慢慢、東太陽製酒、薑黃伯樂山野菜香草園、博雅齋自然茶園、允芳茶園、出力釀Truly Wine、Anita's 辣醬、女兒不懂茶等8家業者，透過與日本通路商、企業買主深度交流，擴展銷售機會，提升台東品牌在國際市場的能見度。

饒慶鈴表示，今年是第3年帶領台東業者前往參加東京食品展，參展至今已成功促成台東產品進入日本市場，如東太陽製酒、博雅齋茶園取得日本進口許可，秋釀慢慢與日方合作辦理快閃活動，德朱利斯、允芳茶園、博雅齋茶園、東太陽製酒及秋釀慢慢已上架於日本實體及線上通路銷售。

陳瑩說，產品不只要好吃好喝，也要好看，因此包裝要創新，也因研究開發多元用途，這樣就不怕賣不出去，希望未來能有機會帶領台東推廣。當前她在日本有很多如國會議員、食品業者之類的友人，也會請他們協助推廣台東產品。

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參加今年東京國際食品展的台東8家業者展示產品。（記者黃明堂攝）

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